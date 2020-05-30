Pelin Karahan: Annemin diktiği maskeleri takıyorum

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; sunucu Pelin Karahan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Alışveriş turuna çıkan Karahan, maskesinin annesinin tasarımı olduğunu söyledi.

"ANNEMİN DİKTİĞİ MASKELERİ KULLANIYORUM"

Her kıyafete uygun maskeleri olduğunu söyleyen Pelin Karahan, "Annem kıyafete göre maske dikti. Annemin diktiği maskeleri takıyorum" ifadelerini kullandı. Evde bol bol resim yaptığını da dile getiren Karahan, "Bugün yağmurlu, başka zaman uzun uzun konuşuruz" diyerek hızlı adımlarla aracına bindi.



