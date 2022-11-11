Pelin Karahan'ın eşi apar topar ameliyata alındı! Mide diye gittiler akciğer embolisi çıktı

Oyuncu Pelin Karahan eşi Bedri Güntay'ın akciğer embolisi nedeniyle acilen ameliyata alınmasıyla sarsıldı. Zor günler geçiren başarılı oyuncu, hastane önünde kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI"

Eşinin sağlık durumu hakkında güzel gelişmeler veren Pelin Karahan, "Eşimin sağlık problemleri ile 10 gündür uğraşıyorduk. Mide sıkıntısı var diye düşünüyorduk. Ama öyle değilmiş. Akciğerde bir emboli gelişti. Sağ omzunun orada bir pıhtı attı. O yüzden apar topar ameliyata alındı. Daha kötü sonuçlar olmaması için hemen müdahale edildi. Şimdi sağlık durumu iyi. Akciğeri de tertemiz oldu. Yarın inşallah taburcu olup, evlatlarımıza kavuşacağız" dedi.

"PANİK YAPMASINLAR DİYE..."

Haberi duyan dostlarının kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığı söyleyen oyuncu, "Panik yapmasınlar diye anne ve babaya bile son dakika haber verdik. Benim bir reklam lansmanım vardı. Lansmanı son dakika iptal etmek zorunda kaldım. Lansman iptal olunca basındaki arkadaşlara bilgi gitmiş. Öyle olunca her yerden mesajlar gelince ben de bir açıklama yapma gereği duydum. Çok sevenimiz varmış" dedi.

Sözlerini sürdüren Karahan, "Eşim bir süre kolunu fazla kaldırmayacak. Spor yapabilecek ama artık daha dikkatli olacak" diyerek eşinin yanına geri döndü. (Snob Magazin)



