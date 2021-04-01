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Pelin Karahan Kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Pelin Karahan Kimdir?

01.04.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında başlayacak ve kardeş vatan Kıbrıs'ın bağımsızlık mücadelesini anlatacak olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" isimli dizinin başrollerinde Pelin Karahan, Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi usta oyuncular yer alıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin başrollerinden olan Pelin Karahan'ın kim olduğu ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Pelin Karahan Kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Pelin Karahan Kimdir?

Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Kavak Yelleri ve Yeter gibi pek çok önemli yapımda rol alan Pelin Karahan TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Gülper Özdemir gibi isimlerle birlikte başrolü paylaşıyor. Pelin Karahan, asıl tanınırlığını ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Kavak Yelleri dizisi ile kazandı.

PELİN KARAHAN KİMDİR?

Asıl adı Vildan Pelin Karahan Güntay olan Pelin Karahan, 6 Ekim 1984 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır. Pelin Karahan Türk sunucu ve oyuncudur.

Pelin Karahan, ilkokulda Arı Koleji'ne gitmiş; ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu'nda tamamlamıştır.

Pelin Karahan aynı sene Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Koleji'ni bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi'ne devam etti ve başarıyla mezun oldu.

Pelin Karahan, lisans eğitiminde Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme'den mezun oldu. Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılımlar gösterdi.

İstanbul'a çalışmak için geldiğinde ise ek iş olarak çalışmak amacıyla Erberk Ajans'a kaydoldu. Bu ajans aracılığı ile Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti.

Pelin Karahan, reklam filmlerinde yer aldıktan sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi. Kavak Yelleri isimli dizide Dağhan Külegeç ile olan uyumu göz doldurdu ve efsane iki aşık Aslı Efe'yi yaşattı.

Dizinin çekimleri sırasında reklamların devamı da geldi. Nestle Kit-Kat, Coca Cola Light, Ülker Royal Golf, Yedigün, Carrefour, Penti, Komili Şampuan, İpana gibi reklam filmlerinde de oynadı. Aynı süreçte Pelin Karahan, muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mihrimah Sultan'ı canlandırdı.

Pelin Karahan şu anda ise Bir Zamanlar Kıbrıs isimli dizide baş rol paylaşıyor.

PELİN KARAHAN FİLMOGRAFİ

2007 - Kavak Yelleri - Aslı Zeybek

2012 - Muhteşem Yüzyıl - Mihrimah Sultan

2012 - Mavi Kelebekler
2015 - Yeter- Aylin Harmanlı

2018 - Yuvamdaki Düşman

2021 - Bir Zamanlar Kıbrıs

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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
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