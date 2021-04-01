Pelin Karahan Kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Pelin Karahan Kimdir?

Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Kavak Yelleri ve Yeter gibi pek çok önemli yapımda rol alan Pelin Karahan TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Gülper Özdemir gibi isimlerle birlikte başrolü paylaşıyor. Pelin Karahan, asıl tanınırlığını ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Kavak Yelleri dizisi ile kazandı.

PELİN KARAHAN KİMDİR?

Asıl adı Vildan Pelin Karahan Güntay olan Pelin Karahan, 6 Ekim 1984 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır. Pelin Karahan Türk sunucu ve oyuncudur.

Pelin Karahan, ilkokulda Arı Koleji'ne gitmiş; ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu'nda tamamlamıştır.

Pelin Karahan aynı sene Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Koleji'ni bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi'ne devam etti ve başarıyla mezun oldu.

Pelin Karahan, lisans eğitiminde Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme'den mezun oldu. Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılımlar gösterdi.

İstanbul'a çalışmak için geldiğinde ise ek iş olarak çalışmak amacıyla Erberk Ajans'a kaydoldu. Bu ajans aracılığı ile Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti.