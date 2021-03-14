MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pelin Karahan kimdir, eşi kim ve kaç yaşında? Kıbrıs Adası Kışı dizisi İnci biyografisi

Pelin Karahan kimdir, eşi kim ve kaç yaşında? Kıbrıs Adası Kışı dizisi İnci biyografisi

14.03.2021 13:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pelin Karahan kimdir, eşi kim ve kaç yaşında? Kıbrıs Adası Kışı dizisi İnci biyografisi

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl ve Yeter gibi pek çok önemli dizide rol alan Pelin Karahan şimdi de Kıbrıs Adası Kışı dizisinde Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural, Gülper Özdemir gibi isimlerle başrolü paylaşacak. İşte Pelin Karahan hayatı ve biyografisi...

Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Kavak Yelleri ve Yeter gibi bir çok önemli yapımda rol almış olan Pelin Karahan yakında TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kıbrıs Adası Kışı dizisinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Gülper Özdemir gibi isimlerle birlikte başrolü paylaşacak. Başarılı oyuncu, asıl tanınırlığını Kanal D ekranlarında yayınlanan Kavak Yelleri dizisi ile kazanmıştı.

PELİN KARAHAN KİMDİR?

Oyunculuk kariyerinde başarılı pek çok başarılı çalışmaya imza atarak adını duyuran başarılı oyuncu Pelin Karahan, 6 Ekim 1984 tarihinde dünyaya gelmiştir ve 36 yaşındadır. Ankara Arı Koleji’nde İlkokulu okuyan Karahan, ortaokulu Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulunda ve Ödemiş İlköğretim Okulunda bitirdikten sonra Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesinden mezun olmuştur.

Mezuniyetin ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Turizm İşletme bölümünde okuyan oyuncu, okul bittikten sonra İstanbul’a gelip İnteraktif reklam hizmeti veren bir kurumda müşteri ve halkla ilişkiler bölümünde çalışmıştır.
Sonrasında ise manken Neşe Erberk’in Erberk Ajans’sına kayıt yaptırmıştır. Demirdöküm reklam filmi ile reklam çekimlerine başlangıç yapan Pelin Karahan, daha sonra Carrefour, Coca Cola Light, İpana, Nestle Kit-Kat, Ülker Royal Golf, Yedigün, Penti ve Komili Şampuan markalarının reklam filmlerinde de rol almıştır.

PELİN KARAHAN OYNADIĞI DİZİLER

Pelin Karahan, 2007 – 2011 seneleri arasında "Kavak Yelleri" isimli dizide Dağhan Külegeç, Sarp Apak, İbrahim Kendirci ve Aslı Enver ile birlikte başrolde oynayıp "Aslı Zeybek" karakterini canlandırmıştır.2011 senesinde Medya ve Sanat Ödüllerinde, Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı rolü için “En Başarılı Bayan Dizi Oyuncusu” ödülüne layık görülmüştür.

Pelin Karahan, 23 Ekim 2011 tarihinde pilates eğitmeni olan Erdinç Bekiroglu ile Barcelona'da evlenmiştir. 19 Kasım 2013 tarihinde ise evliliğini sonlandırmıştır.
24 Haziran 2014 tarihinde iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlenmiştir. 27 Aralık 2014 tarihinde Ali Demir isminde bir oğlu olan Pelin Karahan, 2012 senesinde de “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Mihrimah Sultan karakterine hayat vermiştir. Karahan, son olarak ise Yeter dizisinde Aylin karakterini canlandırmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdiBu halinden eser kalmadı! Eleştirilere dayanamadı, yeniden imaj değiştirdi
Rümeyse Buyuran kimdir, nereli ve kaç yaşında?Rümeyse Buyuran kimdir, nereli ve kaç yaşında?
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural Serkan Çayoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Şehrin üstüne kara bulut gibi çöktüler! Bu kez de gece ortaya çıktılar

Şehrin üstüne kara bulut gibi çöktüler! Bu kez de gece ortaya çıktılar

Tedbirler artırılacak mı? Gözler yarınki Kabine Toplantısı'na çevrildi

Tedbirler artırılacak mı? Gözler yarınki Kabine Toplantısı'na çevrildi

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ünlü YouTuber Mısır'da camiden paylaştı! 'Utanmıyorsunuz camide bu şekilde...'

Ünlü YouTuber Mısır'da camiden paylaştı! 'Utanmıyorsunuz camide bu şekilde...'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Diğer Haberler

Kim Kardashian animasyon filmiyle o sektöre de girdi

Rolünü açıkladı! Herkesi şaşırttı

Russian Doll 2. sezondan kareler heyecanlandırdı

2. sezondan kareler heyecanlandırdı

Gülper Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kıbrıs Adası Kışı dizisi Ayşe biyografisi

Gülper Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Demi Rose göğüs dekoltesiyle dikkat çekti

Elbisesinin göğüs detayı beğeni topladı

Hülya Avşar'dan Deniz Çakır yanıtı! 'Ben öyle bir düzene izin vermem'

'Ben öyle bir düzene izin vermem'

Rümeyse Buyuran kimdir, nereli ve kaç yaşında? Doya Doya All Star yarışmacısı Rümeyse Buyuran biyografisi

Rümeyse Buyuran kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.