Pelin Karahan kimdir, eşi kim ve kaç yaşında? Kıbrıs Adası Kışı dizisi İnci biyografisi

Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Kavak Yelleri ve Yeter gibi bir çok önemli yapımda rol almış olan Pelin Karahan yakında TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kıbrıs Adası Kışı dizisinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Gülper Özdemir gibi isimlerle birlikte başrolü paylaşacak. Başarılı oyuncu, asıl tanınırlığını Kanal D ekranlarında yayınlanan Kavak Yelleri dizisi ile kazanmıştı.

PELİN KARAHAN KİMDİR?

Oyunculuk kariyerinde başarılı pek çok başarılı çalışmaya imza atarak adını duyuran başarılı oyuncu Pelin Karahan, 6 Ekim 1984 tarihinde dünyaya gelmiştir ve 36 yaşındadır. Ankara Arı Koleji’nde İlkokulu okuyan Karahan, ortaokulu Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulunda ve Ödemiş İlköğretim Okulunda bitirdikten sonra Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesinden mezun olmuştur.

Mezuniyetin ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Turizm İşletme bölümünde okuyan oyuncu, okul bittikten sonra İstanbul’a gelip İnteraktif reklam hizmeti veren bir kurumda müşteri ve halkla ilişkiler bölümünde çalışmıştır.

Sonrasında ise manken Neşe Erberk’in Erberk Ajans’sına kayıt yaptırmıştır. Demirdöküm reklam filmi ile reklam çekimlerine başlangıç yapan Pelin Karahan, daha sonra Carrefour, Coca Cola Light, İpana, Nestle Kit-Kat, Ülker Royal Golf, Yedigün, Penti ve Komili Şampuan markalarının reklam filmlerinde de rol almıştır.