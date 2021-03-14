Pelin Karahan kimdir, eşi kim ve kaç yaşında? Kıbrıs Adası Kışı dizisi İnci biyografisi

Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Kavak Yelleri ve Yeter gibi bir çok önemli yapımda rol almış olan Pelin Karahan yakında TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kıbrıs Adası Kışı dizisinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Gülper Özdemir gibi isimlerle birlikte başrolü paylaşacak. Başarılı oyuncu, asıl tanınırlığını Kanal D ekranlarında yayınlanan Kavak Yelleri dizisi ile kazanmıştı.
Oyunculuk kariyerinde başarılı pek çok başarılı çalışmaya imza atarak adını duyuran başarılı oyuncu Pelin Karahan, 6 Ekim 1984 tarihinde dünyaya gelmiştir ve 36 yaşındadır. Ankara Arı Koleji’nde İlkokulu okuyan Karahan, ortaokulu Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulunda ve Ödemiş İlköğretim Okulunda bitirdikten sonra Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesinden mezun olmuştur.
Mezuniyetin ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Turizm İşletme bölümünde okuyan oyuncu, okul bittikten sonra İstanbul’a gelip İnteraktif reklam hizmeti veren bir kurumda müşteri ve halkla ilişkiler bölümünde çalışmıştır.
Sonrasında ise manken Neşe Erberk’in Erberk Ajans’sına kayıt yaptırmıştır. Demirdöküm reklam filmi ile reklam çekimlerine başlangıç yapan Pelin Karahan, daha sonra Carrefour, Coca Cola Light, İpana, Nestle Kit-Kat, Ülker Royal Golf, Yedigün, Penti ve Komili Şampuan markalarının reklam filmlerinde de rol almıştır.
Pelin Karahan, 2007 – 2011 seneleri arasında "Kavak Yelleri" isimli dizide Dağhan Külegeç, Sarp Apak, İbrahim Kendirci ve Aslı Enver ile birlikte başrolde oynayıp "Aslı Zeybek" karakterini canlandırmıştır.2011 senesinde Medya ve Sanat Ödüllerinde, Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı rolü için “En Başarılı Bayan Dizi Oyuncusu” ödülüne layık görülmüştür.
Pelin Karahan, 23 Ekim 2011 tarihinde pilates eğitmeni olan Erdinç Bekiroglu ile Barcelona'da evlenmiştir. 19 Kasım 2013 tarihinde ise evliliğini sonlandırmıştır.
24 Haziran 2014 tarihinde iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlenmiştir. 27 Aralık 2014 tarihinde Ali Demir isminde bir oğlu olan Pelin Karahan, 2012 senesinde de “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Mihrimah Sultan karakterine hayat vermiştir. Karahan, son olarak ise Yeter dizisinde Aylin karakterini canlandırmıştı.
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