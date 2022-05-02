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Pelin Öztekin: Bir çıkın artık hayatımdan!

02.05.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merhum oyuncu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin, Beyoğlu'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. flaşlar patlayınca şaşkına dönen Pelin Öztekin, muhabirlere garip bir çıkışta bulundu.

Pelin Öztekin: Bir çıkın artık hayatımdan!

Pelin Öztekin, önceki gece Beyoğlu’nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla önce şaşkınlık yaşayıp yüzünü kapatan Öztekin, daha sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Diyete devam ettiğini ve daha fazla kilo vermek istediğini söyleyen oyuncu, muhabirlerin sosyal medyasından paylaştığı bornozlu paylaşımlarını hatırlatması sonrası ‘’Allah allah otel odası arkadaşlar orası, üstümdeki bornoz da değil. Eski bir fotoğraf o zaten” diyerek soruya tepki gösterdi.

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Bayramda memleketi Ayvalık'ta olacağını söyleyen Öztekin muhabirlere "Oraya magazin gelmiyor. "
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"Bir çıkın artık hayatımdan, sizin olmadığınız yerde olmak istiyorum." diyerek, kahkaha atıp muhabirlere takıldı.

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Pelin Öztekin
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