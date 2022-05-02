Pelin Öztekin: Bir çıkın artık hayatımdan!

Pelin Öztekin, önceki gece Beyoğlu’nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla önce şaşkınlık yaşayıp yüzünü kapatan Öztekin, daha sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Diyete devam ettiğini ve daha fazla kilo vermek istediğini söyleyen oyuncu, muhabirlerin sosyal medyasından paylaştığı bornozlu paylaşımlarını hatırlatması sonrası ‘’Allah allah otel odası arkadaşlar orası, üstümdeki bornoz da değil. Eski bir fotoğraf o zaten” diyerek soruya tepki gösterdi.

Bayramda memleketi Ayvalık'ta olacağını söyleyen Öztekin muhabirlere "Oraya magazin gelmiyor. "



"Bir çıkın artık hayatımdan, sizin olmadığınız yerde olmak istiyorum." diyerek, kahkaha atıp muhabirlere takıldı.



