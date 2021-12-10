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Pelin Öztekin’den Melis Sezen’e gönderme

10.12.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pelin Öztekin, geçtiğimiz gece Ayta Sözeri’nin sahne aldığı mekana eğlenmeye gitti. Sahneye çıkan Pelin Öztekin, Şebnem Ferah’ın Sil Baştan şarkısını söyledi. Performansıyla alkış toplayan Öztekin, Melis Sezen'in Altın Kelebek'teki "Tutuyorum çünkü elimde" sözlerine gönderme yaptı.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, önceki gece Ayta Sözeri’yi dinlemeye gitti. Sahneye çıkan Pelin Öztekin, Şebnem Ferah’ın Sil Baştan şarkısını seslendirdi.

"MİKROFONU TUTUYORUM ÇÜNKÜ ELİMDE"

Yoğun ilgi gören Ayta Sözeri konserine gelenler arasında oyuncu Pelin Öztekin, Oğulcan Engin ve kız arkadaşı Miray Daner de yer aldı. Ayta Sözeri'nin sahnesine çıkarak Şebnem Ferah'ın "Sil Baştan" şarkısını söyleyen ve seyirciden büyük alkış alan Pelin Öztekin ise şarkının sonunda "Şimdi elimde mikrofon tutuyorum çünkü elimde" diyerek Melis Sezen'in Altın Kelebek'teki sözlerine atıfta bulundu.

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MELİS SEZEN NE DEMİŞTİ?

5 Aralık'ta düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katılan ve ödüle layık görülen oyuncu Melis Sezen, özel tasarım elbisesini yanı sıra yaptığı konuşmayla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Konuşurken heyecanlanan oyuncu, ödülünü göstererek "Bunu tutuyorum çünkü elimde" dedi. Sezer'in bu sözleri de sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

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Melis Sezen Pelin Öztekin
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