Pelin Öztekin tatilinin her anını paylaştı! En son poz yataktan...

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, yaz aylarında çıktığı tatillerde güneş ve denizin tadını doyasıya çıkardı. Tatillerinden paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Öztekin, sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Son olarak Antalya'nın Kaş ilçesinde tatil yapan ünlü oyuncu, Instagram'da yayınladığı yatak pozuyla bu tatilinde sonuna geldiğini duyurdu.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pelin Öztekin, yatakta çektiği bir fotoğrafı "Hoşça kal Kaş, Ekim'de görüşürüz" notuyla paylaştı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken "Pelin için bitmeyen tatil yapmışlar", "Tam bitti derken yenisini planlamış", "Pelin tatile doymuyor" yorumları yapıldı.

Öztekin 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar vermiş ve mide küçültme ameliyatı olmuştu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

