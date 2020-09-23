Penélope Cruz ve Antonio Banderas'lı Official Competition filminin çekimleri kaldığı yerden devam ediyor

İspanya’nın son dönemde hazırlandığı en yüksek prodüksiyonlu filmi olan Official Competition’ın çekimleri yeniden başladı. Penélope Cruz ve Antonio Banderas gibi iki önemli oyuncuyu bir araya getiren projenin yönetmen koltuğunda Gastrat Duprat ve Mariano Cohn ikilisi oturuyor. Komedi türündeki Official Competition; zengin bir iş insanının, başarılı bir film yapımına yardımcı olmasına adına ünlü bir film yapımcısını işe almasını konu edinen film, aksi bir durum olmazsa 2021’de vizyona girecek.

Prodüksiyon, bu yılın mart ayında başlamasından sekiz gün sonra, Covid-19 salgını devam etmeyi güvensiz hale getirdiği için çekimleri durdurdu. Kaygı verici bir şekilde, bu hafta çekimler devam ederken, Madrid liderliğindeki İspanya'nın bazı bölgeleri, günlük yeni vaka sayısı arttıkça bir kez daha katı kilitleme koşulları getirmeye hazırlanıyor. Bu süreçte film çekimlerinin devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.



