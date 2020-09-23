Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Penélope Cruz ve Antonio Banderas'lı Official Competition filminin çekimleri kaldığı yerden devam ediyor

Penélope Cruz ve Antonio Banderas'lı Official Competition filminin çekimleri kaldığı yerden devam ediyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Penélope Cruz ve Antonio Banderas'ı yeniden bir araya getiren Official Competition filminin çekimleri, koronavirüs arasından sonra yeniden başladı.

Penélope Cruz ve Antonio Banderas'lı Official Competition filminin çekimleri kaldığı yerden devam ediyor

İspanya’nın son dönemde hazırlandığı en yüksek prodüksiyonlu filmi olan Official Competition’ın çekimleri yeniden başladı. Penélope Cruz ve Antonio Banderas gibi iki önemli oyuncuyu bir araya getiren projenin yönetmen koltuğunda Gastrat Duprat ve Mariano Cohn ikilisi oturuyor. Komedi türündeki Official Competition; zengin bir iş insanının, başarılı bir film yapımına yardımcı olmasına adına ünlü bir film yapımcısını işe almasını konu edinen film, aksi bir durum olmazsa 2021’de vizyona girecek.

cruz-banderas-martinez

Prodüksiyon, bu yılın mart ayında başlamasından sekiz gün sonra, Covid-19 salgını devam etmeyi güvensiz hale getirdiği için çekimleri durdurdu. Kaygı verici bir şekilde, bu hafta çekimler devam ederken, Madrid liderliğindeki İspanya'nın bazı bölgeleri, günlük yeni vaka sayısı arttıkça bir kez daha katı kilitleme koşulları getirmeye hazırlanıyor. Bu süreçte film çekimlerinin devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
Bu dizilerin akıbeti ne olacak? Patron konuştu... Bu dizilerin akıbeti ne olacak? Patron konuştu...
Yapım şirketi kesenin ağzını açtı: O rol için 50 milyon dolar!Yapım şirketi kesenin ağzını açtı: O rol için 50 milyon dolar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Czn Burak zirvede! Yakın zamanda kimse onun rekorunu kıramaz
Czn Burak zirvede! Yakın zamanda kimse onun rekorunu kıramaz
Keanu Reeves, Matrix 4’ten ilk bilgileri verdi: 'Korkunç'
Keanu Reeves, Matrix 4’ten ilk bilgileri verdi: 'Korkunç'
Will Smith'in önlenemez yükselişi internette de devam ediyor
Will Smith'in önlenemez yükselişi internette de devam ediyor
Merakla beklenen seri sete çıktı: Tedbirler en üst seviyede
Merakla beklenen seri sete çıktı: Tedbirler en üst seviyede
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'
'Genç arkadaşlarımın cinsellikleri çok fazla ön plana çıktı'
Keanu Reeves’ten beklenen açıklama geldi! Wolverine'i canlandıracak mı?
Keanu Reeves’ten beklenen açıklama geldi! Wolverine'i canlandıracak mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Natasha Lyonne ve Alia Shawkat, Desert People dizisinin kadrosunda
Durmak bilmiyor... Biri bitmeden yeni projesi belli oldu
Sophia Loren’in başrolündeki 'The Life Ahead'in yayın tarihi belli oldu
Yaşayan efsaneyi yeniden izleyeceğimiz filmin tarihi belli oldu
Succession, Euphoria, Watchmen ve Game of Thrones hakkında Casey Bloys'tan çarpıcı açıklama
Bu dizilerin akıbeti ne olacak? Patron konuştu...
Hollywood yıldızları Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor
Hollywood yıldızları Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor
Sosyal medyada paylaşıldı: Tom Cruise'un uzaya gideceği tarih belli oldu
Hayalleri gerçek oluyor... Uzaya gideceği tarih belli oldu!
Beklenen haber geldi: Fantastic Beasts 3 çekimleri başladı
Merakla beklenen seri sete çıktı: Tedbirler en üst seviyede
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.