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  4. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

27.09.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonunda, bölgede bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

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