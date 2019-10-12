Mynet Trend

Pencere demirlerine başı sıkıştı, itfaiye seferber oldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 12.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te dışarıyı izlediği sırada pencere demirine başı sıkışan küçük kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı. Korkudan ağlayan çocuğu ailesi sakinleştirdi.

Olay, Fatih İlçesi Ali Kuşcu Mahallesi’nde bulunan bir binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre evde bulunan küçük kız çocuğu, evin penceresinden dışarıyı izlemek isterken pencere dışında bulunan güvenlik demirlerine kafasını sıkıştırdı. Genç kızın ağlama sesi ile durumun farkına varan çevredeki vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkon demirlerini kesici alet ile keserek kız çocuğunun kafasını sıkıştığı yerden kurtardı. Öte yandan küçük kız çocuğunun korktuğu görüldü. Ağlayarak demirlerin arasından çıkarılan küçük kızı, ailesi sakinleştirdi.

Olay anları ise itfaiye ekiplerinin kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)

PARTNEREvleniyorlar mı? Evleniyorlar mı?
Dehşet! Göz göre göre iki kişiyi ezdiDehşet! Göz göre göre iki kişiyi ezdi
İdrarını yaparken acı duymaya başladı! Sebebi '18 yıllık kurşun' çıktı!İdrarını yaparken acı duymaya başladı! Sebebi '18 yıllık kurşun' çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul pencere demir

En Çok Okunan Trend Haberler

Buket Aydın'ın fotoğrafı olay oldu! Sert tepki

Buket Aydın'ın fotoğrafı olay oldu! Sert tepki

İspanyol turist kalede mahsur kaldı

İspanyol turist kalede mahsur kaldı

Transfer bombası! Vedat Muriqi çılgınlığı

Transfer bombası! Vedat Muriqi çılgınlığı

Kıraç'tan tüyleri diken diken eden Vatan Marşı klibi

Kıraç'tan tüyleri diken diken eden Vatan Marşı klibi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her gün okula böyle gidiyor

Her gün okula böyle gidiyor

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'da telefonda konuştuğu kişiye sinirlenen kişi, yayaları böyle ezdi

Dehşet! Göz göre göre iki kişiyi ezdi

İdrarını yaparken acı duymaya başladı! Sebebi '18 yıllık kurşun' çıktı!

İdrarını yaparken acı duymaya başladı! Sebebi '18 yıllık kurşun' çıktı!

Dünyanın akciğerlerini katledecek otoyol projesi!

Dünyanın akciğerlerini katledecek otoyol projesi!

Yavru fili kurtarmak için kendilerini feda ettiler!

Yavru fili kurtarmak için kendilerini feda ettiler!

Bu fotoğraflarda photoshop yok! Gözlerinize inanamayacaksınız

Bu fotoğraflarda photoshop yok! Gözlerinize inanamayacaksınız

Vegan kadına yaptıkları şaka pahalıya mal oldu!

Vegan kadına yaptıkları şaka pahalıya mal oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.