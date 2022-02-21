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Seks oyuncağı satan dükkana girdi! Yapay vajina çalmak isterken kendisini engelleyen kadını öldürdü

21.02.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Asker olarak görev yapan Kirill Vasilyev isimli bir adam hırsızlık için seks oyuncakları satan bir dükkana girdi. Mağazada oyuncak vajina çalmasını engelleyen Olga Blavatskaya isimli kadını öldüren Vasilyev hakkında soruşturma başlatıldı.

Seks oyuncağı satan dükkana girdi! Yapay vajina çalmak isterken kendisini engelleyen kadını öldürdü

Rusya ordusunda görevli 30 yaşındaki Kirill Vasilyev, Olga Blavatskaya adındaki kadın tarafından işletilen bir seks oyuncağı dükkanına girdi. Erotik ürünlerin satıldığı mağazada hırsızlık yapmak isteyen Vasilyev, yapay vajinaların olduğu rafa yöneldi.

cinayet

Gizli bir şekilde yapay vajinayı almak isteyen Vasilyev, Blavatskaya tarafından engellendi. İkili arasında yaşanan arbedede Vasilyev, Blavatskaya’yı öldürdü. O anlar mağazada bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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ARAŞTIRMA DERİNLEŞTİRİLDİ

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Blavatskaya’nın kendisini engellemesine sinirlenen Vasilyev, hırsızlık amacına ulaşmak için cinayet işledi. Cinayetin ardından hızla olay yerinden uzaklaşan Vasilyev, çevredekilerin polise ihbar etmesi üzerine yakalandı. Blavatskaya ise olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından hayatını kaybetti.

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Vasilyev, Olga'nın kendisini engellemek istemesi nedeniyle kadını öldürdüğünü itiraf etti. Diğer yandan kadında tecavüz bulgularına rastlanması nedeniyle soruşturma derinleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Cinsellik
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