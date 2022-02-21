Seks oyuncağı satan dükkana girdi! Yapay vajina çalmak isterken kendisini engelleyen kadını öldürdü

Rusya ordusunda görevli 30 yaşındaki Kirill Vasilyev, Olga Blavatskaya adındaki kadın tarafından işletilen bir seks oyuncağı dükkanına girdi. Erotik ürünlerin satıldığı mağazada hırsızlık yapmak isteyen Vasilyev, yapay vajinaların olduğu rafa yöneldi.

Gizli bir şekilde yapay vajinayı almak isteyen Vasilyev, Blavatskaya tarafından engellendi. İkili arasında yaşanan arbedede Vasilyev, Blavatskaya’yı öldürdü. O anlar mağazada bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ARAŞTIRMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Blavatskaya’nın kendisini engellemesine sinirlenen Vasilyev, hırsızlık amacına ulaşmak için cinayet işledi. Cinayetin ardından hızla olay yerinden uzaklaşan Vasilyev, çevredekilerin polise ihbar etmesi üzerine yakalandı. Blavatskaya ise olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından hayatını kaybetti.

Vasilyev, Olga'nın kendisini engellemek istemesi nedeniyle kadını öldürdüğünü itiraf etti. Diğer yandan kadında tecavüz bulgularına rastlanması nedeniyle soruşturma derinleştirildi.



