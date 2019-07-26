Mynet Trend

Pendik'te alacak verecek kavgası kanlı bitti

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 26.07.2019 09:57 | Son Güncelleme

Pendik'te 3 kişinin, kendilerine borcu olan baba ve oğulla tartışması kanlı bitti. Baba ve oğul tartıştıkları kişilerden birinin kafasını kaldırım taşıyla vurarak yardı.

Olay Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Girne Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre alacaklı 3 kişi, kendilerine borcu olan baba ve oğulun yaşadığı evin önüne geldiler.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle borçlulardan biri, yerden aldığı kaldırım taşıyla alacaklısının başına vurdu. Başından yaralanan şahıs kanlar içerisinde kaldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan diğer şahıslar ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...
Uyarı geldi! Bu bölgelere dikkat...Uyarı geldi! Bu bölgelere dikkat...
Evinin önünde tüfekle vurularak öldürüldüEvinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pendik kaldırım taşı kavga

En Çok Okunan Trend Haberler

Kan donduran olay! Parçalara ayrılmış cesedi bulundu

Kan donduran olay! Parçalara ayrılmış cesedi bulundu

Köylüler ile jandarma arasında yayla yolu gerginliği

Köylüler ile jandarma arasında yayla yolu gerginliği

Sıkça görülmeye başladı! Belediye çağrı yaptı...

Sıkça görülmeye başladı! Belediye çağrı yaptı...

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Vinçle taşındı! Gören cep telefonuna sarıldı

Vinçle taşındı! Gören cep telefonuna sarıldı

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı!

Uyarı geldi! Bu bölgelere dikkat...

Evinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü

Evinin önünde tüfekle vurularak öldürüldü

Eskişehir’de kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp valizlere koydu

Kan donduran olay! Parçalara ayrılmış cesedi bulundu

'Çocuğuma tekme attın' deyip bayıltana kadar dövdüler

'Çocuğuma tekme attın' deyip bayıltana kadar dövdüler

Adıyaman'da kaçırılan çocuk 2 saat sonra bulundu

'Yiyecek alacağım' diyerek... Şüpheli her yerde aranıyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Milyonfest kuyruğu!

O kente ünlü yağacak! Kilometrelerce kuyruk oluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.