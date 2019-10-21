Mynet Trend

Pendik'te dehşet evi! Karısını öldürüp intihar etti

sesamos sesamos
YAŞAM  | 21.10.2019 20:16 | Son Güncelleme

Pendik'teki evlerinde bir kocanın, silahla ateş ederek karısını öldürdükten sonra aynı silahla kendi başına ateş edip intihar ettiği iddia edildi. Genç çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Pendik'te dehşet evi! Karısını öldürüp intihar etti

Olay, bugün sabah saatlerinde Pendik Yenişehir'de bulunan lüks sitedeki bir evde meydana geldi. Bir kişinin eşini silahla vurup intihar girişiminde bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Özden (38) ve Aytaç Durak (40) çiftinin yaşadığı evin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi.

Ekipler, 2 yıl önce evlenen Durak çiftini yatak odasında başlarından vurulmuş halde buldu. Olayda kullanılan silahı ise Aytaç Durak'ın elinde gören polis ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Durak çiftinin öldüğünü belirledi.

pendikte-dehset-evi-karisini-oldurup-intihar-etti_7029_dhaphoto3

"BU KARARI İKİMİZ ALDIK"

Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptığı çalışmalarda "Bu kararı ikimiz aldık" yazılı bir not buldu. Yapılan incelemelerin ardından Durak çiftinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Aytaç Durak'ın sabah saatlerinde avukatına "Karımı öldürdüm, kendimi de öldüreceğim. Polise bilgi ver" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

İşte kışın ilacı unutturacak sebze İşte kışın ilacı unutturacak sebze
Muğla'da bulundu! Yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaMuğla'da bulundu! Yaklaşık 3 kilogram ağırlığında
Dehşet anları kamerada! Ellerine ne geçtiyse attılarDehşet anları kamerada! Ellerine ne geçtiyse attılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şüpheli ölüm pendik intihar cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Diyarbakır'da tarihi değiştiren buluş!

Diyarbakır'da tarihi değiştiren buluş!

Korkunç tecavüz olayının altından bir de dram çıktı

Korkunç tecavüz olayının altından bir de dram çıktı

Büyük ikramiyenin talihlisi ortaya çıktı

Büyük ikramiyenin talihlisi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da 3 kilogramlık mantar bulundu

Muğla'da bulundu! Yaklaşık 3 kilogram ağırlığında

İzmir'de dehşet anları: Karı-kocanın iş yerine böyle saldırdılar

Dehşet anları kamerada! Ellerine ne geçtiyse attılar

Süper Loto'da büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı

Büyük ikramiyenin talihlisi ortaya çıktı

Cinsel tacize uğradığı anın videosunu internetten paylaştı

Cinsel tacize uğradığı anın videosunu internetten paylaştı

Zihinsel engelli 2 çocuk annesi, harabe evde yaşam savaşı veriyor

Yardıma geldiler, şaşkına döndüler

İstanbul'un iki ilçesi için önemli karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

İki ilçe için önemli karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.