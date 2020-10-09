HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pendik'te dehşet! Kafeye gelip kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 3 yaralı

Pendik'te dehşet! Kafeye gelip kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 07:36 | Son Güncelleme

Pendik’te bir kafeye gelen silahlı bir grup, kafede oturan 4 kişiye mermi yağdırdı. Bir anda ortaya çıkan silahlı grup masada oturan 4 kişiyi silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saldırıda 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Pendik'te dehşet! Kafeye gelip kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 3 yaralı

Olay saat 20.00 sıralarında Esenyalı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında alacak verecek davası olan iki grup arasında tartışma çıktı. Daha sonra taraflar tartıştıkları yerden ayrıldı. Daha sonra Bilal Mukanoğlu, Adem V. , Ömer V. İle ismi öğrenilemeyen bir kişi ile birlikte Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan bir kafeye gelerek oturdu. Bir müddet sonra peşlerinden kafeye gelen diğer grup silahlarla masada oturanlara saldırdı. Saldırıda Bilal Mukanoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, Adem V. , Ömer V. İle ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Hastaneye kaldırılanlardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Bilal Mukanoğlu’nun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

a7073ebe8500d606985be7ae9ab64127

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı haber alarak gelen Mukanoğlu’nun yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri ve komşuları yakınları sakinleştirmekte güçlük çekti. Polis saldırının meydana geldiği kafenin bulunduğu caddeyi şerit çekerek trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının yaşandığı alanda delil araması yaptı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy! Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandıYolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştüÇumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştü
En Çok Okunan Haberler
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Putin harekete geçti
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Putin harekete geçti
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu
Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
Küçükçekmece'de 5 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü
Küçükçekmece'de 5 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 10 yaralı
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
Şişli'de bir binadan duyulan kadın çığlığı polisi alarma geçirdi
Kadının çığlığı polisi alarma geçirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Tuma Çelik'e ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de
TBMM'nin Tuma Çelik kararı Resmi Gazete'de
AYM'nin Enis Berberoğlu kararının gerekçesi Resmi Gazete'de
İşte AYM'nin Enis Berberoğlu kararının gerekçesi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.