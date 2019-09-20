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Pendik'te orman yangını çıkaran kişi yakalandı! İstanbul Valiliği'nden açıklama

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 20.09.2019 11:19 | Son Güncelleme

Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangın ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada "Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Pendik Aydos Ormanı'nda dün akşam saatlerinde yangın çıkan yangına ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı.

BÖLGEDEN UZAKLAŞIYOR

Görüntülerde bir kişinin yangının çıktığı bölgede bulunduğu, alevlerin yükselmesinin ardından oradan uzaklaştığı görülüyor.

'TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTISI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR'

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "19.09.2019 Perşembe günü saat 17:46 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı’na 'Aydos Ormanı’nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli şahıs' ihbarı yapılmıştır. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşgale uyan (Y.A.) isimli şüpheli şahıs, yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede ve orman içerisinde yakalanarak, Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edilmiştir. Amatör kameralar tarafından görüntülenen (Y.A.) isimli şüpheli şahıs, ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir." denildi.

Kaynak: DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
pendik Aydos Ormanı yangın

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