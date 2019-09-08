Mynet Trend

Pendik'teki dehşette Hilal Güneş'in ardından eşi Gökhan Güneş de hayatını kaybetti

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 08.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

Pendik’te iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın toprağa verilirken, cenazede eşini kurtarmaya çalışan adamın da hayatını kaybettiği haberini alan yakınları ikinci kez yıkıldı.

Pendik'teki dehşette Hilal Güneş'in ardından eşi Gökhan Güneş de hayatını kaybetti

Olay, Güzelyalı Mahallesi Kervansaray Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. İddialara göre, evde eşiyle tartışan Hilal Güneş, kendini balkondan boşluğa bırakmıştı. Kocası Gökhan Güneş, eşini tutmak isterken kendisi de dördüncü katın balkonundan düşmüştü. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hilal Güneş için Güzelyalı Ömer Hekim Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Hilal Güneş’in yakınları sinir krizi geçirdi.

GELEN HABERLE İKİNCİ KEZ YIKILDILAR

Cenaze namazı kılındığı sırada Gökhan Güneş’in de hastanede hayatını kaybettiği haberi geldi. Aile ikinci kez yıkılırken, Hilal Güneş’in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydınlı Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak: İHA

PARTNERMarmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!Marmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!
35 lira için kuzenini öldürdü! Son görüntüleri ortaya çıktı35 lira için kuzenini öldürdü! Son görüntüleri ortaya çıktı
Yılda bir kez yapılıyor! Akın ettilerYılda bir kez yapılıyor! Akın ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pendik hilal güneş gökhan güneş

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den 13 kent için uyarı!

Meteoroloji'den 13 kent için uyarı!

Sosyal medyadan sipariş etti, kargoyu açınca gözlerine inanamadı

Sosyal medyadan sipariş etti, kargoyu açınca gözlerine inanamadı

Anadolu'da tek olma özelliği taşıyor!

Anadolu'da tek olma özelliği taşıyor!

Tuğba Ekinci 'Adriana Lima kimmiş?' diyerek şov yaptı

Tuğba Ekinci 'Adriana Lima kimmiş?' diyerek şov yaptı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 35 lira için kuzenini öldürdü! Son görüntüleri ortaya çıktı

35 lira için kuzenini öldürdü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Akdamar Kilisesi'nde 7'nci ayin yapıldı

Yılda bir kez yapılıyor! Akın ettiler

Arnavutköy'de mahallelinin fabrika eylemi

Mahalle ayağa kalktı: Kapı pencere açamaz olduk

Akıncı İHA'nın tam güç motor testi yapıldı

Bir ilk gerçekleşti! Sosyal medyadan paylaştı

Trabzon'da selde kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları 2,5 ay sonra yeniden başladı

Aileleri talep etti! 2,5 ay sonra aramalar yeniden başladı

Antalya Kaleiçi'nde 'bahşiş kutusu faresi' işletmecileri canından bezdirdi

Böyle görüntülendi! Her yerde aranıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.