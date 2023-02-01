Penis büyütme videolarıyla tanınıyordu! Sosyal medya fenomeni belden aşağısı çıplak halde evinde ölü bulundu

YouTube’da Leo Rex adıyla paylaşım yapan ve asıl adı Laith Abdallah Algaz olan Amerikalı sosyal medya fenomeni Tayland'ın Pattaya kentindeki bir apartman dairesinde ölü bulundu. Ölümünden dört saat sonrasında cansız bedeni bulunan Rex, sosyal medyadan cinsellik ve özellikle penis büyütme paylaşımlarıyla tanınıyordu. 34 yaşındaki adamın cansız bedenini bulan polisler, adamın siyah bir gömlek giydiğini ve belinden alt kısmını çıplak olduğunu söyledi.

KANLAR AKIYORDU

Rex’in cansız bedeninin yüzüstü yatıldığını ve ağzı ile burnundan kan geldiğini ifade eden yetkililer, olay yerinde çeşitli uyuşturucu maddelere rastladı. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen fenomen ismin evi de soyuldu. Rex’in cansız bedeni Charles Anthony Hughes isimli arkadaşının telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine soluğu dairesinde almasıyla bulundu.