Damadın verdiği başlık parası sahte çıkınca ortalık bir anda karıştı! Gelinin ailesi düğünü iptal etmeye karar verdi

Nijerya’da ismi açıklanmayan bir çiftin düğün töreni ilginç anlara sahne oldu. Gelin tarafı düğün törenindeki hazırlıkları yapabilmek için damat ve ailesinden açıklanmayan miktarda bir meblağ talep etti. Gelinin ailesinin ısrarı üzerine parayı ödeyen damat ve ailesi düğünde şaşırtan bir manzarayla karşılaştı. Daily Trust Nijerya’nın haberine göre, gelinin ailesi damat tarafının verdiği başlık parasındaki nakitlerin sahte olduğunu iddia ederek düğünü iptal etti.

DÜĞÜNDE KAVGA ÇIKTI

Gelin ve damat tarafı arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Gelinin ailesi kızlarını alarak kendi evlerine giderken damat ve ailesi ise başlık parasının sahte olmadığını söyleyerek kendilerini savundu. Damat tarafından bir aile üyesi, “Kızın ailesine parayı götürdük. Ancak düğünden kısa bir süre önce beni arayarak paraların tarihinin geçtiğini ve eski banknot olduklarını belirttiler. Parayı geri almamızı ve yeni tarihli olanlarla değiştirmemizi istediler. Ancak bunu yapacak zamanımız yoktu” dedi.