Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Kız arkadaşı dayanamayıp terk etti

Son yıllarda bir palyaçoya benzemek için görünüşünü kapsamlı bir şekilde değiştirdiğini söyleyen Richie'nin bu dönüşümü, yüzüne mavi dövme yaptırmayı, saçını boyamayı ve ona kalıcı olarak şaşırmış bir ifade veren kaş implantları yaptırmayı içeriyordu.

İLİŞKİSİNİ BOZDU

Bazı kadınların onun bu eşsiz görünüşünü bir "fetiş" olarak gördüğünü iddia etmesine rağmen, Richie garip dövmelerinden birinin ilişkisinin bozulmasına yol açtığını anlattı.

CİNSEL İLİŞKİYE GİREMEDİ

Bir YouTube kanalında yaptığı açıklamada penisine berber direği dövmesi yaptırmaya karar verdiğini ve sonrasında oldukça acılı bir süreç geçirdiğini anlattı. Richie, bu süreçte Viagra kullanmak zorunda kaldığını ve en az bir hafta boyunca seks yapmamasını gerektiğini söyledi. Ancak genç adam bu bilgiyi kız arkadaşıyla paylaşmamıştı ve sonunda her şey ortaya çıktığında sevgilisi tarafından terk edildi.

VAZGEÇMEDİ

Bunun ilk olmadığını söyleyen Richie, daha önce de burnuna kırmızı bir dövme yaptırmak istemesi sebebiyle bir başka sevgilisiyle arasının bozulduğunu açıkladı. Ancak hiçbiri Richie'yi durdurmadı ve palyaço olma yolculuğu tam gaz devam ediyor.



