Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Penisinin fotoğrafını paylaşmıştı! Ünlü marka gönderiyi beğenince olanlar oldu

Penisinin fotoğrafını paylaşmıştı! Ünlü marka gönderiyi beğenince olanlar oldu

16.06.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli ünlü bir şekerleme markasının Twitter hesabından beğendiği bir görsel olay oldu. Bir sosyal medya fenomeninin ''Gökkuşağının tadına varın'' açıklamasıyla yayınladığı müstehcen bir paylaşımını beğenen marka, Twitter kullanıcılarını şoke etti.

Penisinin fotoğrafını paylaşmıştı! Ünlü marka gönderiyi beğenince olanlar oldu

Ünlü bir şekerleme markasının Twitter hesabından yapılan bir beğeni sosyal medyanın gündemine oturdu. Markanın sayfası, ünlü bir sosyal medya fenomeninin ''Gökkuşağının tadına varın'' açıklamasıyla penisinin görselini paylaştığı tweeti beğenince, takipçilerinin anasayfasına düştü.

''BU ZİRVEYDİ''

0_Image

Şok olan sosyal medya kullanıcıları sayısız gönderi paylaşarak yaşanan durumla alay ederken, paylaşımın sahibi olan eşcinsel sosyal medya fenomeni Chris Stone ise “Penisimi beğenen Skittles stajyerine sesleniyorum: Bu zirveydi!” diyerek durumla alay etti.

Dünyanın en büyük penisine sahip adamını konuk ettiler! Cinsel organını gösterince sunucular şoke olduDünyanın en büyük penisine sahip adamını konuk ettiler! Cinsel organını gösterince sunucular şoke oldu

KAZA DEMİŞTİ

Daha önce de bir İngiliz futbol yıldızı benzer şekilde müstehcen içerikli beğenilerinin keşfedilmesi üzerine alay konusu olmuş ve takipçileri tarafından kızdırılmıştı. Wayne Rooney isimli yıldız, parmağının kaydığını ve videoları yanlışlıkla beğendiğini iddia etmişti.

Çıkık göbek deliği bir penisi andırıyor! Takipçileri ''Eksiği değil fazlası var'' diyorÇıkık göbek deliği bir penisi andırıyor! Takipçileri ''Eksiği değil fazlası var'' diyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmiştiHer eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti
15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' gibi kullandı! Şimdi hamile15 yaşındaki çocuğu 'seks oyuncağı' gibi kullandı! Şimdi hamile
Tekme ve yumruklar havada uçuştu! “Gördüğüm en kötü kavga”Tekme ve yumruklar havada uçuştu! “Gördüğüm en kötü kavga”
Anahtar Kelimeler:
penis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Lağım çukuru katil kocanın foyasını ortaya çıkardı!

Lağım çukuru katil kocanın foyasını ortaya çıkardı!

Dehşet anları kamerada! Kaplanın saldırdığı bakıcı hayatını kaybetti

Dehşet anları kamerada! Kaplanın saldırdığı bakıcı hayatını kaybetti

Bluzunu kaldırdığı tatil paylaşımı olay oldu! “Sonunu bekleyin”

Bluzunu kaldırdığı tatil paylaşımı olay oldu! “Sonunu bekleyin”

İlginizi Çekebilir

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.