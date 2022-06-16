Penisinin fotoğrafını paylaşmıştı! Ünlü marka gönderiyi beğenince olanlar oldu

Ünlü bir şekerleme markasının Twitter hesabından yapılan bir beğeni sosyal medyanın gündemine oturdu. Markanın sayfası, ünlü bir sosyal medya fenomeninin ''Gökkuşağının tadına varın'' açıklamasıyla penisinin görselini paylaştığı tweeti beğenince, takipçilerinin anasayfasına düştü.

''BU ZİRVEYDİ''

Şok olan sosyal medya kullanıcıları sayısız gönderi paylaşarak yaşanan durumla alay ederken, paylaşımın sahibi olan eşcinsel sosyal medya fenomeni Chris Stone ise “Penisimi beğenen Skittles stajyerine sesleniyorum: Bu zirveydi!” diyerek durumla alay etti.

KAZA DEMİŞTİ

Daha önce de bir İngiliz futbol yıldızı benzer şekilde müstehcen içerikli beğenilerinin keşfedilmesi üzerine alay konusu olmuş ve takipçileri tarafından kızdırılmıştı. Wayne Rooney isimli yıldız, parmağının kaydığını ve videoları yanlışlıkla beğendiğini iddia etmişti.



