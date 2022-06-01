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Çıkık göbek deliği bir penisi andırıyor! Takipçileri ''Eksiği değil fazlası var'' diyor

01.06.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada içerik üreten Chi isimli kadın, çıkıntılı bir göbek deliğine sahip. Sık sık gövdesini gösteren kıyafetler içinde mutlu bir şekilde dans ettiği neşeli videolar yayınlayan Chi, göbek deliğinden utanmadığını ve herkesi bedenlerini sevmeye ve kutlamaya davet ettiğini söyledi.

Çıkık göbek deliği bir penisi andırıyor! Takipçileri ''Eksiği değil fazlası var'' diyor

Bir Tiktok kullanıcısı olan Chi isimli genç kadın sebebini paylaşmadığı bir göbek deliği deformasyonuna sahip ve çıkıntılı bir göbek deliği var. Ancak Chi, bunu saklamayı tercih etmiyor. Sosyal medyasında göbeğini gösteren videolara da yer veren genç kadın vücudunu sevdiğini ve özgüvenli olduğunu söyledi.

TAKDİR ETTİLER

amake

Aldığı yorumlar değişken olsa da bu cesur tavrı çoğunlukla insanlardan destek gördü. Kimi kullanıcılar onu özgüveninden dolayı takdir ederken, kimileri de görüntüyü garip ve çirkin buldu. Birçok kullanıcı, göbeğindeki çıkıntısının bir penise benzediğini söyledi. Bir kullanıcı, diğerleri gibi olmadığını söyleyip ''Eksiği değil fazlası var.'' dedi.

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SEBEBİ MERAK KONUSU

Bazı takipçileri de deformasyonun sebebini merak ettiklerini söylediler. Bir kullanıcı bunun tedavi edilmemiş bir göbek fıtığının sonucu olabileceğini iddia ederken, bir diğeri de doğumda göbek bağının düzgün kesilmemesinin de buna neden olabileceğini anlattı.

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tiktok
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