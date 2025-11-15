Mynet Trend

Pentagon'da 'Savaş Bakanlığı’ tabelaları asıldı

ABD Savunma Bakanlığı binasındaki tabelalar, ‘Savaş Bakanlığı’ yazılı bronz levhalarla değiştirildi.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın eylülde imzaladığı kararnameyle isminin yeniden ‘Savaş Bakanlığı’ yapılması istenen Bakanlığın binasında değişikliğe gidildi. Binanın iki giriş kapısındaki eski bronz levhalar kaldırıldı ve yerine ‘Savaş Bakanlığı’ yazılı bronz levhalar yerleştirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ‘Savaş Bakanlığı’ yazılı bronz levhalardan birini vidaladığı görüldü.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

