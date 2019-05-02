Pentagon'dan itiraf gibi açıklama: Rusya ve Çin engel oldu

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, The Wall Street Journal gazetesi için kaleme aldığı yazıda, “Çin ve Rusya, uzaya olan ekonomik ve askeri bağımlılığımızı titizlikle inceleyerek anti uydu lazer ve parazit yaratma cihazları gibi teknolojiler ile bu bağımlılığımızdan yarar sağlayan siber fırsatlar geliştirdi. Pekin, geçen yıl yörüngeye 38, biz ise 17 roket fırlattı. Ay’da 50 yıllık yokluğumuzun ardından Çinliler bu yıl Ay’ın karanlık yüzüne indi ('Chang'e 4' adlı insansız uzay aracını kastediyor). ABD hâlâ bir üstünlüğe sahip ama egemenliğimizin sınırları hızla daralıyor” ifadelerine yer verdi.

Halihazırda uzay endüstrisinin, roket fırlatma maliyetlerinin düşmesi, özel sektördeki inovasyonlar ve uzay teknolojilerinin askeri ve ticari amaçlarının birleşmesinden doğan ani değişimlerden geçtiğini yazan Pentagon şefi, buna rağmen ABD’nin askeri yaklaşımının değişmediğine dikkat çekti.

ABD ordusuna bağlı 10’dan fazla farklı kuruluşun uzay fırsatları üzerinde çalıştığını ifade eden Shanahan, “Kara, deniz ve hava kuvvetlerimiz ayrı uydu sistemlerine sahip. Bunun sonucunda 130’dan fazla farklı iletişim terminali var. Bu, Çin ve Rusya’ya ayak uydurmak için çok hantal ve yavaş bir yaklaşım. ABD’nin, uzay stratejisini değiştirmesi gerekiyor” dedi.

