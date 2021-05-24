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Pep Guardiola, Agüero'nun adresini açıkladı

24.05.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, şampiyonluk sonrası gözyaşlarına hakim olamadı ve Sergio Agüero'nun yeni adresini de paylaştı.

Pep Guardiola, Agüero'nun adresini açıkladı

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Sergio Agüero'nun takımdaki son maçının ardından gözyaşlarını tutamadı ve Agüero'nun Barcelona'ya gittiğini söyledi.

Karşılaşmanın sonrasında tecrübeli golcü için duygularını paylaşan Guardiola, "Onu çılgınca seviyorum. Bizim için çok özel biri. Çok iyiydi, bana çok yardımcı oldu. Onun yerini dolduramayız, bu imkansız" ifadelerini kullandı.

Agüero'nun Barcelona'yı güçlendireceğini söyleyen İspanyol hoca, "Agüero, tarihin en iyi futbolcusu Lionel Messi ile oynayacak, benim kulübüm Barcelona'yı çok daha güçlü yapacak." diye konuştu.

2011'de Atletico Madrid'den 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Manchester City'de 5 Premier Lig şampiyonluğu kazanan Agüero, 10 yıllık City kariyerinde 389 maçta 260 gol ve 73 asistlik performans sergiledi.

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