SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Pep Guardiola'yı Galatasaray maçı korkusu sardı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray ile sahasında karşılaşacak Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, ilk 8'e girebilmek için taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Pep Guardiola'yı Galatasaray maçı korkusu sardı!
Emre Şen

Lig aşamasının son haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Manchester ekibinde sakat futbolcuların fazlalığı dikkat çekerken, deneyimli teknik adam sarı-kırmızılı takım karşısında galip gelmek için taraftarlardan destek istedi.

"TARAFTARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR..."

Pep Guardiola yı Galatasaray maçı korkusu sardı! 1

Galatasaray karşısında birçok oyuncusunun forma giyemeyeceğini belirten Guardiola, "Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Marc Guehi, Antoine Semenyo, Rodri oynayamaz. Nico, Savinho ve John Stones hazır olmayacak. Uzun bir liste ama umarım tribünlerimiz bizi cesaretlendirebilir." ifadelerini kullandı.

Manchester ekibinin yeni transferleri Semenyo ve Guehi, "Devler Ligi"nde eleme turlarında forma giyebilecek. Rodri ise Bodo/Glimt maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

Chelsea maçında kaval kemiği kırılan Hırvat Josko Gvardiol sezonu kapattı. Sakatlıkları bulunan diğer futbolcular Ruben Dias, Oscar Bobb ve Mateo Kovacic'in ise şubat ayında takıma katılması bekleniyor.

Manchester City'nin Wolverhampton'ı 2-0 yendiği maçta Guardiola'nın dinlendirmek için sonradan oyuna aldığı Norveçli yıldız Erling Haaland ve Bodo/Glimt karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyen Bernardo Silva, görev bekleyecek.

Ligdeki son hafta öncesinde Manchester City 13 puanla 11, Galatasaray ise 10 puanla 17. sırada yer alıyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | ikas Eyüpspor - Beşiktaş maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Ocak 2026CANLI | ikas Eyüpspor - Beşiktaş maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Ocak 2026
Fenerbahçe'de gece yarısı krizi! Emre Mor'dan skandal "Galatasaray" paylaşımıFenerbahçe'de gece yarısı krizi! Emre Mor'dan skandal "Galatasaray" paylaşımı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Manchester City FC Pep Guardiola galatasaray manchester city
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı

Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.