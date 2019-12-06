Pera Müzikali Yeşilçam'ın usta isimlerini bir araya getirdi

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Bu yıl 60. sanat yılını dolduran Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği, aynı zamanda rol aldığı "Pera Müzikali" sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 1453'ten 2019'a kadar olan eğlence hayatını, müzik ve mizahla sahneye taşıyan oyunda Cüneyt Arkın'ın yanı sıra Gönül Yazar, Kayhan Yıldızoğlu, Melihat Gürses gibi isimler yer alıyor. Müzikalde ayrıca Melike Demirağ ve Yener Çevik gibi isimler ile Dok Sirk Kumpanyası sanatçıları, dans grubu, mehter takımı ve diğer rollerle birlikte 117 kişilik bir kadro performans sergiliyor. Oyuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Müjdat Gezen, "Pera Müzikali"ni bu yıl 60. sanat yılının bir kutlaması olarak sahneye koyduğunu söyledi. Gezen, İstanbul sur içinin eğlence hayatını daha önce Sadık Şendil'in "Kanlı Nigar" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" oyunlarıyla sahnelediğini hatırlatarak, "Avrupa yakasında yani Pera denilen yerdeki eğlence hayatına ilişkin bir oyunum yoktu. Onun için Pera Müzikali'ni yazdım. Aynı zamanda 'Yedi Kocalı Hürmüz' 3 sezondur Tim Show Center'da oynamaya devam ediyor. 'Kanlı Nigar'ı ise önümüzdeki sezon muhtemelen Perran Kutman'la birlikte oynayacağız." dedi.

Sahnelendiği ilk günden bu yana seyircilerin oyuna ilgi gösterdiğini aktaran Gezen, şöyle devam etti: "Seyirci bize teveccüh gösterdi şansımız da yaver gitti, kapalı gişe oynuyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Seyircimize hem 3 buçuk saat keyifli zaman geçirtiyoruz hem de oyunda Osmanlı'dan birçok güzelliği, musikiyi ve o zamanın eğlence hayatını anlatıyoruz. Bu işin birinci unsuru sevgidir. Ben sevilerek yapılan çöpçülüğü bile, sevilmeyerek yapılan mühendisliğe tercih ederim. Burada kulis çok önemli. Seyirci ön tarafı görür ama o sahnenin arkasında ne oluyor çok bilmez. Ben bu konuda başarılı olduğuma inanıyorum. İnsanları birbirine kenetleyip, ekipte jenerasyon farkını ortadan kaldırdık. Seyirciye ilk geçen de budur. Çünkü seyirci bizden daha akıllı. 117 kişinin birbiriyle organik bağ kurması dışarıya taşıyor." - "Geleneksel Türk Tiyatrosunu çok seviyorum" Gezen, bugüne kadar yaklaşık 100 eser sahneye koyduğunu dile getirerek, "Kanlı Nigar, Yedi Kocalı Hürmüz'deki orta oyunu tiplerinin hoşgörüsünü, görsel biçiminde Pera Müzikali'ne yansıttım. Konservatuvardaki hocalığımın ismi de 'Geleneksel Türk Tiyatrosu Oyunculuğu', bu kalıptan hareket ederseniz güzelleşiyor iş ve komediye daha yakın oluyor. Bizatihi zaten komedidir orta oyunu, meddah ve tuluat gibi. Bunlar geleneksel Türk tiyatrosunun kollarıdır." ifadelerini kullandı.

Yaptığı çalışmalarla Türk tiyatrosunu öne çıkarmak istediğini vurgulayan oyuncu, şunları kaydetti: "Derslerimin konusu da hep Türk tiyatrosu olmuştur. Haldun Taner gibi, Tuncer Cücenoğlu gibi pek çok büyük yazarın unutulmaz çalışmaları var. Ama Sadık Şendil benim için bunların başında geliyor. Geleneksel Türk tiyatrosunu çok seviyorum. Bu alanda çalışmalarım her zaman devam edecek inşallah. Gelecek sezon bir oyun daha var kafamda, onu da yazarsam eğer buraya iki yeni oyunla girmiş oluruz. Gezilerimde dünyanın birçok yerinde tiyatro oyunlarını seyrettim, ama benim ana noktam Türk tiyatrosu izlemek. Yabancı bir oyunun burada oynanmasına da karşı değilim, kültür alışverişidir. Fakat benim branşıma girmiyor. Türk tiyatrosu denilince Türk yazarı yazacak, Türk oyuncular oynayacak ve Türk seyircisi de izleyecek." - "Oyunda, bir anlamda eski İstanbul'u yaşıyoruz" Bugüne kadar 150'nin üzerinde sinema filminde ve dizide rol alan 82 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu da Pera Müzikali'nde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi, "Allah'a şükürler olsun ayaktayım. Sizlerle beraber bir sevgi seli içindeyim. Seyircilere müteşekkirim, güzel bir oyunu biz de zevkle oynuyoruz." dedi.