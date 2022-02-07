Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik suikast girişimini ele alıyor. Bir süre önce dizinin başrol oyuncularından Hazal Kaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Netflix izleyicisini heyecanlandırmıştı. Dizinin fragmanı yayınlandı. Bu kapsamda Pera Palas'ta Gece Yarısı ne zaman başlayacak? Atatürk’e değinilen Netflix dizisi Pera Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu nedir? Oyuncuları kimler? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Pera Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

PERA PALAS'TA GECE YARISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pera Palas’ta Gece Yarısı, 3 Mart Perşembe günü Netflix izleyicisiyle buluşacak.

Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik suikast girişimini konu alan dizinin fragmanı Netflix'in YouTube kanalında “Pera Palas’ta bir odanın 1919’a götüren bir geçit olduğunu söylesem?” ifadeleri ile paylaşıldı.

ATATÜRK'E DEĞİNEN NETFLİX DİZİSİ PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU NEDİR?

Pera Palas'ta Gece Yarısı; İstanbul, Beyoğlu'nda bulunan Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen bir basın mensubu olan Esra'nın oteli incelerken odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu fark etmesiyle gerçekleşen olayları ele alıyor.

Bu kapıdan Osmanlı'nın son dönemi olan 1919 İstanbul'una yolculuk yapar ve kendini, Mustafa Kemal Atatürk'e düzenlenen siyasi bir komplonun içinde bulur. Esra İstanbul'un çılgın kulüplerinden birinin esrarengiz sahibi Halit ile tanıştığında 1919 İstanbul'unun bilinenden hayli farklı olduğunu görür.

Selahattin Paşalı'ya eşlik edecek olan Kaya, Pera Palas oteli hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen gazeteci Esra olarak karşımıza çıkacak.

Sekiz bölümden oluşacağı bilinen yapımda Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfetmesi üzerine geçmişe gidecek.

PERA PALAS'TA GECE YARISI OYUNCULARI KİMLER?

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrollerini Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'nın paylaşıyor. Elif Usman'ın senaryosunu yazdığı dizinin yapımcısı Ömer Özgüner. Dizinin yönetmen kolötuğunda ise Emre Şahin oturuyor.

PERA PALAS'TA GECE YARISI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi Charles King'in Midnight at the Pera Palas kitabından uyarlandı.

Pera Palas'ta Gece Yarısı, Elif Usman'ın kaleminden çıkarken; yönetmen koltuğunda ise Karga Seven Pictures'tan Emre Şahin oturuyor.

HAZAL KAYA KİMDİR?

Hazal Kaya, 01 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu. Lisede eğitim hayatına devam ederken bir içecek firmasının reklam yüzü olmuştur.

2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Pelin karakterini oynadı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Kanal D'de yayınlanan, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı Film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir. Türkçe'yle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor.

Hazal Kaya 6 yıllık beraberliğin ardından, 7 Şubat 2019 tarihinde Ali Atay ile nikah masasına oturmuştu.

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?

Selahattin Paşalı 2 Şubat 1990 Muğla Bodrum'da doğdu. 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü'ne transfer oldu. Lisans eğitimini Budapeşte'de tamamlayan Selahattin Paşalı, Sanat Yönetimi okudu. Daha sonra Türkiye'ye döndü ve Craft Atölye'de oyunculuk eğitimi aldı.

Selahattin Paşalı, 2017 yılında Kalp Atışı 2018'de Bir Umut Yeter, 2019'da Leke, 2020 yılında Babil ve 2020'de Aşk 101'de oynamıştır.



