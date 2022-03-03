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Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Esra'sı Hazal Kaya parti tarzıyla olay oldu! "Pantolonun düğmeleri açık kalmış"

03.03.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix Türkiye'nin yeni dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın galası sonrası partiye katılan başrol oyuncusu Hazal Kaya tarzıyla gündem oldu. Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Esra'sı Hazal Kaya ilginç pantolonuyla sosyal medyada bolca yorum aldı. Kaya'ya "Pantolonun düğmeleri açık kalmış" yorumları yapıldı.

Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Esra'sı Hazal Kaya parti tarzıyla olay oldu! "Pantolonun düğmeleri açık kalmış"

Pera Palas’ta Gece Yarısı adlı dizide ‘Esra’ isimli bir gazeteciyi canlandıran oyuncu Hazal Kaya dün gerçekleşen gösterimde iki ayrı kıyafet giydi. Hazal Kaya'nın after parti için tercih ettiği pantolonun sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hazal Kaya’nın fermuar ve düğmeleri açık pantolon tarzı takipçilerini ikiye böldü.

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Kaya'nın bu halini görenler "Bu ne ya düşecek gibi", "Pantolonun düğmeleri açık kalmış", Ay pantolonun detayı çok kötü, "Efsane olmuş çok beğendim" yorumları yaptı.

Ekran Alıntısı

PERA PALAS'TA GECE YARISI NE ZAMAN?

Pera Palas’ta Gece Yarısı, 3 Mart’ta Netflix’te izleyici ile buluşacak. İstanbul’un büyüleyici atmosferinde geçen dizi, izleyiciyi Kurtuluş Savaşı yıllarına götürüp farklı bir deneyim yaşatmak istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Hazal Kaya
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