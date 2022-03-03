Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Esra'sı Hazal Kaya parti tarzıyla olay oldu! "Pantolonun düğmeleri açık kalmış"

Pera Palas’ta Gece Yarısı adlı dizide ‘Esra’ isimli bir gazeteciyi canlandıran oyuncu Hazal Kaya dün gerçekleşen gösterimde iki ayrı kıyafet giydi. Hazal Kaya'nın after parti için tercih ettiği pantolonun sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hazal Kaya’nın fermuar ve düğmeleri açık pantolon tarzı takipçilerini ikiye böldü.

Kaya'nın bu halini görenler "Bu ne ya düşecek gibi", "Pantolonun düğmeleri açık kalmış", Ay pantolonun detayı çok kötü, "Efsane olmuş çok beğendim" yorumları yaptı.

PERA PALAS'TA GECE YARISI NE ZAMAN?

Pera Palas’ta Gece Yarısı, 3 Mart’ta Netflix’te izleyici ile buluşacak. İstanbul’un büyüleyici atmosferinde geçen dizi, izleyiciyi Kurtuluş Savaşı yıllarına götürüp farklı bir deneyim yaşatmak istiyor.

