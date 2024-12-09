Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in torunu törende! Melek Zübeyde'nin gözlerden uzak büyüttüğü oğluna yorum yağdı

MYNET DETAY- Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in bir süre birlikte olduğunu bilmeyen yoktur... Bu birliktelikten Zübeyde Melek adında bir de kızları olan iki ünlü isim kızlarını gözlerden uzakta büyüttü.

Zübeyde Melek Akkaş son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekerken gözlerden uzak kalma çabası da devam ediyor.

3 çocuk annesi Melek Zübeyde Akkaş çocuklarını da magazinden uzak tutmaya çalışıyor. Ancak son olarak Melek Zübeyde'nin büyük oğlu Efe, Perihan Savaş ile katıldığı Altın Kelebek'te görüntülendi.

Perihan Savaş, Yılmaz Zafer ile evliliğinden olan oğlu Savaş Zafer ve gelininin yanı sıra İbrahim Tatlıses ile evliliğinden olan kızı Melek Zübeyde Tatlıses'in oğlu Efe (torunu) ile törene katıldı.



Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in torununu görenler "Ne yakışıklı maşallah", "Dedeye biraz benziyor", "Ne güzel bir çocuk" yorumlarında bulundu.