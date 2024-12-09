MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in torunu törende! Melek Zübeyde'nin gözlerden uzak büyüttüğü oğluna yorum yağdı

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in torunu törende! Melek Zübeyde'nin gözlerden uzak büyüttüğü oğluna yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.12.2024 10:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perihan Savaş, Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne İbrahim Tatlıses ile evliliğinden olan kızı Melek Zübeyde Tatlıses'in oğlu ile katıldı. Oğlu ve gelinin de yer aldığı gecede Savaş ve İbrahim Tatlıses'in torununa yorum yağdı.

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in torunu törende! Melek Zübeyde'nin gözlerden uzak büyüttüğü oğluna yorum yağdı

MYNET DETAY- Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in bir süre birlikte olduğunu bilmeyen yoktur... Bu birliktelikten Zübeyde Melek adında bir de kızları olan iki ünlü isim kızlarını gözlerden uzakta büyüttü.

Ekran görüntüsü 2024-12-09 102133

Zübeyde Melek Akkaş son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekerken gözlerden uzak kalma çabası da devam ediyor.

23

Kimi çok beğendi kim 'çöp poşeti'ne benzetti! Elbisenin fiyatı olay Kimi çok beğendi kim 'çöp poşeti'ne benzetti! Elbisenin fiyatı olay

3 çocuk annesi Melek Zübeyde Akkaş çocuklarını da magazinden uzak tutmaya çalışıyor. Ancak son olarak Melek Zübeyde'nin büyük oğlu Efe, Perihan Savaş ile katıldığı Altın Kelebek'te görüntülendi.

111

Perihan Savaş, Yılmaz Zafer ile evliliğinden olan oğlu Savaş Zafer ve gelininin yanı sıra İbrahim Tatlıses ile evliliğinden olan kızı Melek Zübeyde Tatlıses'in oğlu Efe (torunu) ile törene katıldı.

224
Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in torununu görenler "Ne yakışıklı maşallah", "Dedeye biraz benziyor", "Ne güzel bir çocuk" yorumlarında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Perihan Savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeraltındaki tutsaklar, kameradan görülüyor ama bir türlü ulaşılamıyor

Yeraltındaki tutsaklar, kameradan görülüyor ama bir türlü ulaşılamıyor

İmamoğlu: Suriye'de devreye girebiliriz

İmamoğlu: Suriye'de devreye girebiliriz

Kutlama yapan Suriyelilere sözleri olay olmuştu! Sosyal medyada gündem olduktan sonra gözaltına alındı

Kutlama yapan Suriyelilere sözleri olay olmuştu! Sosyal medyada gündem olduktan sonra gözaltına alındı

Esad devrildi şimdi Türkiye’yi ne bekliyor?

Esad devrildi şimdi Türkiye’yi ne bekliyor?

Esad gitti, Şam'a akın ediyorlar! Suriye'de kilometrelerce araç kuyruğu...

Esad gitti, Şam'a akın ediyorlar! Suriye'de kilometrelerce araç kuyruğu...

Esra Erol'un konuşması sonrası sosyal medya yıkıldı: Müge Anlı laf sokmakla uğraşırken...

Esra Erol'un konuşması sonrası sosyal medya yıkıldı: Müge Anlı laf sokmakla uğraşırken...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.