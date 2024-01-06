Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses yıllar sonra bir araya gelmişti! Gözlerden uzak büyüttükleri kızları paylaşmıştı: O fotoğrafı anlattı

Şimdilerde Dilek Taşı dizisinde Macide karakterine hayat veren Perihan Savaş bir dönem İbrahim Tatlıses ile birlikteydi. Çiftin 6 yıl süren bu aşkta Melek Zübeyde adından bir de kızlar oldu.

Perihan Savaş o dönem şiddet görmüş, bebeğine hamileyken aldatılmış ve bunu öğrendiğinde üzüntüden bebeğini düşürme tehlikesi yaşamıştı.

O dönemde gördüğü şiddetle de hatırlanan Savaş ve eski aşkı İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde buluşmuştu. Çiftin kızı Zübeyde Melek'in paylaşımı gündem olmuştu. Zübeyde Melek, yıllar önce yollarını ayıran annesi Perihan Savaş ile babası İbrahim Tatlıses'in birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşınca sosyal medya bu pozu konuşmuştu.

Perihan Savaş, önceki gece Emirgan'da görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses ile bir araya gelen Perihan Savaş, sorulara, "Karşımızdaki kişi bir şey anlatıyordu. Biz de onu dinliyorduk. O arada kızımız çekmiş bizi" diyerek gülümsedi.







