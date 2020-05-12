Permolit Permolife #Evdekal projeleri ile sizleri destekliyoruz!

Psikolojimizi sağlıklı tutmak için, öncelikle her şeyin olumlu tarafını görmek adına, şimdiye kadar evde bekleyen görevlerimizi yerine getirmek için bunu bir fırsat olarak algılamamız lazım. Evet, her zaman ertelediğimiz: “Zamanım olduğunda yapacağım…” dediğimiz şeyleri şimdi evde kalarak yapmanın tam zamanı.

Bu dönemde ahşap dolaplarınızı veya kapılarınızı boyamak, yaşam alanlarınıza güzel bir tadilat yapmadan yapabileceğiniz en dönüştürücü şeydir. Eğer kendiniz yaparsanız, mekanı elden geçirmenin en ucuz yollarından biri olabilir. Ahşap dolap boyama konusunda en sevdiğiniz renkten bir galon almaktan daha fazlası olduğunu unutmamanız gerekmektedir. Permolit Permolife Su Bazlı Amerikan Kapı Boyası, Amerikan panel kapılarda ve her türlü ahşap yüzeylerde kullanılabilir. Her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır ve örtücülük gücü yüksektir. Çatlama, kabarma, dökülme ve sararma yapmaz ve uygulandığı yüzeyde ahşabın doğal dokusunu gösterir. Su bazlı olduğu için rahatsız edici kokusu yoktur.



