MAGAZİN

Perran Kutman çocukları sevindirecek

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.01.2019 16:10 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Perran Kutman, örnek alınacak bir davranış sergiledi. Kutman kendi ördüğü bere ve atkıları ihtiyacı olan çocuklara hediye edecek.

Perran Kutman çocukları sevindirecek

Türk sinemasının efsane isimleri arasında yer alan Perran Kutman’dan soğuk günlerde içleri ısıtan bir hareket geldi. Kutman, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla kendi eliyle ördüğü bere ve atkıları ihtiyacı olan çocuklara göndereceğini belirtti. Kutman yaptığı paylaşıma ise şu notu düştü; Ne güzel bir şeydir iyi bir kalp… Baktığı her şeyde bir güzellik bulur ve girdiği her yere huzur taşır… Karşınızdaki insan kalbinize iyi geliyorsa bunun daha ötesi yok” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
perran kutman atkı bere

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