Perran Kutman çocukları sevindirecek

Türk sinemasının efsane isimleri arasında yer alan Perran Kutman’dan soğuk günlerde içleri ısıtan bir hareket geldi. Kutman, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla kendi eliyle ördüğü bere ve atkıları ihtiyacı olan çocuklara göndereceğini belirtti. Kutman yaptığı paylaşıma ise şu notu düştü; Ne güzel bir şeydir iyi bir kalp… Baktığı her şeyde bir güzellik bulur ve girdiği her yere huzur taşır… Karşınızdaki insan kalbinize iyi geliyorsa bunun daha ötesi yok” ifadelerini kullandı.



