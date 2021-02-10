Peru’da kendi çocuklarını kurban eden bir gelenek: Chimu toplumu

Kurban etme eylemi neredeyse her inanışta olan bir gelenektir. Bazı toplumlar ve inanışlarda bu gelenek için hayvanlar kullanılırken bazı toplumlarda ise insanlar tercih ediliyordu. Bu toplum genellikle gönüllü bir kişiyi ya da savaş sonrasında esir aldıkları düşmanlarını kurban ediyordu. Ancak Chimu toplumu hepsinden oldukça farklıydı. Çünkü kurbanlık olarak toplumun bireyleri kendi çocuklarını kullanıyordu. Peki bu geleneğin altında yatan neden neydi? İşte detaylar...

Peru’nun kuzey kıyısındaki bir köy olan Huanchaquito’da arkeologlar çevresi çöplerle dolu olan sığ bir mezar keşfetti. Araştırmacılarbu kafatasının omzuna kadar saçları olan ve papağan tüylü bir başlık takan bir çocuğun kafatası olduğunu fark etti. Başlık çocuğun seçkin bir aileden geldiğini gösterirken aynı zamanda Chimu dönemine dair ipuçları da veriyordu.

Trujilo Devlet Üniversitesi’nde bir arkeoloji profesörü olan Gabriel Prieto, mezara dikkatlice bakarak başını salladı ve “Bununla 95 oldu.” dedi. Prieto bulunan kurbanların çetelesini tutuyordu ve bunu E95 olarak etiketledi. Bu ilk kez 2011 yılında araştırmaya başladığı bu toplu mezar alanında ortaya çıkan 95. parçaydı. Bu ve yakındaki ikinci bir toplu mezarda elde edilen veriler 5 ila 14 yaş arasındaki 269 çocuğun kurban edildiğini gösteriyordu. Kurbanların hepsi 500 yıl önce dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş kurban törenleri eylemlerinde can verdi. Prieto büyük bir şaşkınlıkla “Bu tamamıyla beklemediğimiz bir şeydi.” dedi. Arkeologlar, Huanchaquito-Las Llamas adlı yerleşim yerindeki üzücü keşifleri anlamaya çalışıyordu.