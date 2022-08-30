Pervasızlıkları kan dondurdu! Bir kahve uğruna bebeğini kaybetti

Şu anda 34 yaşında olan Sandra Quinones, 2016'da yaşanan trajik olay esnasında 6 aylık hamileydi ve satış için kontrollü madde bulundurmaktan dolayı aldığı 70 günlük hapis cezasının ortasındaydı. Quinones, suyu kesildiğinde, gardiyanlarını durumu konusunda uyarmak için tekrar tekrar çağrı düğmesine bastı ancak cevap vermeleri iki saat sürdü.

'KAHVE MOLASI' VERDİLER

Sonunda yardım çağrısına cevap verdiklerinde, cezaevi çalışanları ambulans çağırmak yerine cezaevi aracını kullanmayı tercih ettiler. Sandra, memurların daha sonra yol üzerinde Starbucks’ta kahve almak için durup, bebeğin ve kendisinin hayatını tehlikeye attıklarını iddia etti.

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Dava, kahve molasının ne kadar sürdüğünü açıklamadı ancak sonunda hastaneye geldiklerinde, Sandra bakıma alınıp doğumunu gerçekleştirse de bebek hayata tutunamadı.

DAVA AÇTI

Quinones, cezaevi personelinin duruma karşı bilinçli bir şekilde kayıtsız kaldığını söyleyerek 2020 yılında tazminat talebiyle dava açtı. Güney California eyalet yönetimi, kadının açtığı davada anlaşmaya varılması için 480 bin dolarlık bir tazminatın ödenmesini kabul etti.

KABULÜ BEKLENİYOR

Şu an cezaevinde olmadığı ve olayın ardından yaşadığı travma nedeniyle iş göremez hale geldiğinden evsiz kaldığı bildirilen Quinones’in, eyalet yönetiminin ödemeyi kabul ettiği miktarı resmi bir şekilde kabul etmesi bekleniyor.



