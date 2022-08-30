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Pervasızlıkları kan dondurdu! Bir kahve uğruna bebeğini kaybetti

30.08.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de cezaevinde yatmakta olan bir kadın mahkum, bebeğini kaybetmesi üzerine büyük bir tazminat almaya hazırlanıyor. Hapishane personelinin yardım çağrılarını görmezden geldiğini ve doğum sırasında hastaneye giderken kahve içmek için durduğunu iddia eden Sandra Quinones'in 480.000 dolarlık bir tazminat alması bekleniyor.

Pervasızlıkları kan dondurdu! Bir kahve uğruna bebeğini kaybetti

Şu anda 34 yaşında olan Sandra Quinones, 2016'da yaşanan trajik olay esnasında 6 aylık hamileydi ve satış için kontrollü madde bulundurmaktan dolayı aldığı 70 günlük hapis cezasının ortasındaydı. Quinones, suyu kesildiğinde, gardiyanlarını durumu konusunda uyarmak için tekrar tekrar çağrı düğmesine bastı ancak cevap vermeleri iki saat sürdü.

'KAHVE MOLASI' VERDİLER

Sonunda yardım çağrısına cevap verdiklerinde, cezaevi çalışanları ambulans çağırmak yerine cezaevi aracını kullanmayı tercih ettiler. Sandra, memurların daha sonra yol üzerinde Starbucks’ta kahve almak için durup, bebeğin ve kendisinin hayatını tehlikeye attıklarını iddia etti.

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

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Dava, kahve molasının ne kadar sürdüğünü açıklamadı ancak sonunda hastaneye geldiklerinde, Sandra bakıma alınıp doğumunu gerçekleştirse de bebek hayata tutunamadı.

DAVA AÇTI

Quinones, cezaevi personelinin duruma karşı bilinçli bir şekilde kayıtsız kaldığını söyleyerek 2020 yılında tazminat talebiyle dava açtı. Güney California eyalet yönetimi, kadının açtığı davada anlaşmaya varılması için 480 bin dolarlık bir tazminatın ödenmesini kabul etti.

KABULÜ BEKLENİYOR

Şu an cezaevinde olmadığı ve olayın ardından yaşadığı travma nedeniyle iş göremez hale geldiğinden evsiz kaldığı bildirilen Quinones’in, eyalet yönetiminin ödemeyi kabul ettiği miktarı resmi bir şekilde kabul etmesi bekleniyor.


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abd
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