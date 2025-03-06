Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Pes dedirten görüntü: Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntıları çıktı!

Pes dedirten görüntü: Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntıları çıktı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.03.2025 21:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'da bir kişinin seyyar satıcıdan aldığı dondurmanın içinden yılan kalıntıları çıktı.

Pes dedirten görüntü: Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntıları çıktı!

Güney Asya ülkesi Tayland'da sokak satıcısından dondurma alan bir kişi, paketi açtığında dondurmasının içinde yılan kalıntıları ile karşılaştı. Dondurmanın içinde siyah ve sarı renkte olarak görülen yılanın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan genç adam, "Şirin gözlü yılan, daha ölmedin mi? Yol kenarındaki bir tezgahtan aldığım siyah fasulye dondurması. Bu gerçek bir resim ve gerçek bir durum" dedi.

AW406789_01

Uzmanlar, dondurmanın içinde görülen yılanın Güneydoğu Asya'ya özgü ve hafif zehirli bir tür olan yavru bir "altın ağaç yılanı" olduğunu tespit etti.

AW406789_02

Yılanların şans ve bereket getirdiğine inanan bir grup Taylandlı sosyal medya kullanıcısı genç adama şans dilerken, bir diğer grup ise hijyen ve üretim şartlarını eleştirerek yetkililere çağrıda bulundu. Tayland basının ulaştığı genç adam, olay sonrası dondurmayı aldığı satıcıya götürerek iade ettiğini belirtti.

(İHA)

Mynet'in Sesi
Anomalili doğan buzağı şaşkınlık yarattı!Anomalili doğan buzağı şaşkınlık yarattı!
Polisin gözü önünde servet yuttu!Polisin gözü önünde servet yuttu!
Anahtar Kelimeler:
Tayland yılan dondurma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
F.Bahçe eşleşmesi sonrası G.Saray'dan flaş talep!

F.Bahçe eşleşmesi sonrası G.Saray'dan flaş talep!

Polisin gözü önünde servet yuttu!

Polisin gözü önünde servet yuttu!

Anomalili doğan buzağı şaşkınlık yarattı!

Anomalili doğan buzağı şaşkınlık yarattı!

Bu plajın bir kuralı var: 'Ya soyun ya da git!'

Bu plajın bir kuralı var: 'Ya soyun ya da git!'

Çapkın pilotun notu tereddüte düşürdü!

Çapkın pilotun notu tereddüte düşürdü!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.