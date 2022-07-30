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'Pes' dedirten görüntüler! Kızgın demirle vücutlarına 'o sembolü' damgalıyorlar

30.07.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belarus medya kuruluşu Nexta, resmi Twitter hesabında ilginç bir video paylaştı. Putin'e desteğini göstermek amacıyla Rusya'da kirli bir kulübede bir adamın kendini damgaladığı anları gösteren video izleyenleri şaşkına çevirdi.

'Pes' dedirten görüntüler! Kızgın demirle vücutlarına 'o sembolü' damgalıyorlar

Twitter'da, Belarus medya kuruluşu Nexta, tarafından paylaşılan bir video izleyenleri şoke etti. Rusya'da bir yerde pis bir alet kulübesinde bir adamın kızgın demirle vücuduna 'Z' sembolünü damgaladığını gösteren bir video sosyal medyada büyük tepki topladı.

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'YENİ SWASTİKA'

DAMGA

Z sembolü, ilk kez Rus tanklarında tanımlayıcı olarak kullanılmalarının ardından sosyal medyayı kasıp kavurmuştu. Kremlin için ana akım bir propaganda sembolü haline geldi ve bazı yorumcuların onu Nazi Almayasının gamalaı hacına benzetip ''yeni Swastika'' olarak tanımladı. Ancak bu, başta Rusya olmak üzere, insanların sembolü gururla sergilemelerini engellemedi.

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KIZGIN DEMİRLE YANAŞTI

BAĞRINMA

Nexta tarafından paylaşılan videoda, otuzlu yaşlarda görünen bir adam, başka bir adam tarafından 'Z' şeklindeki kırmızı sıcak demir çatal ile damgalandığı, bu esnada acı bir ses çıkardığı ve sonra fırlayarak Rusça bir şeyler bağırmaya başladığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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