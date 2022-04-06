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Dünya bu görüntüleri konuşmuştu! Rus televizyonundan şaşırtan iddia: Bu Ukrayna güçlerinin işi

06.04.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Rus televizyonunda çıkan haberde, dünya manşetlerinde geniş yankı uyandıran Buça’daki olayların Ukraynalı güçler tarafından tasarlandığı iddia edildi. Rus televizyonu, Buça’daki olayların Ukrayna yetkilerinin senaryosu olduğunu ve sokaklarda bulunan cesetlerin kiralanan oyuncular olduğunu öne sürdü.

Dünya bu görüntüleri konuşmuştu! Rus televizyonundan şaşırtan iddia: Bu Ukrayna güçlerinin işi

Dünya, 2 Nisan'da Ukrayna'nın Buça şehrinden gelen görüntülerle şoke oldu. Birçok devlet lideri bu görüntülerin ardından Rusya'ya tepki gösterdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ise yaşananlar için 'soykırım' ifadesini kullandı. Rus televizyonu, ülkelerine ait askeri birliklerin Kiev yakınlarındaki Buça şehrinde kasıtlı zulüm ve şiddet eylemlerini gerçekleştirmesiyle birlikte cinayet, işkence ve tacavüz de dahil olmak üzere bir dizi suçlamayla karşı karşıya kalmasını haksızlık olarak nitelendirdi. Uydudan elde edilen görüntülerde sokaklarda yığılmış cesetlerin olduğunu belirten dünya basınına Rus televizyonu, “Bu Ukrayna’nın işi. Cesetler kiralanan oyuncular tarafından vahşet olarak gösterildi” diyerek seslendi.

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“İNSANLAR HAREKET EDİYOR”

KAPAK RUSYA

Rus televizyonundaki bir muhabir Buça’daki olaylara ilişkin olarak yaptığı açıklamalarla bir anda İngiliz basının gündem maddesi halinde geldi. Muhabir yaşananları anlatırken Zelenskiy'nin birliklerinin kendi vatandaşlarını öldürdüğünü iddia etti.

Rus muhabir, “Görüntülerde beyaz kol bantlarıyla sokakata ölü yatan insanlar var. Bu ne anlama geliyor? Rus kuvvetleri Buça’yı terk ettikten sonra sözde kurtarıcılar gelerek vatandaşları öldürdü.Ekranda insanlar hareket ediyor, bu da aktörlerin prodüksiyona dahil olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

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