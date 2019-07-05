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PES serisinin adı eFootball PES olarak güncellendi

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TEKNOLOJİ  | 05.07.2019 10:04 | Son Güncelleme

FIFA ile yaklaşık 4-5 yıldır yarışamayan PES serisi, bu yıl tüm umutlarını PES 2020’ye sakladı. Takım lisansları konusunda bir türlü girişimde bulunamayan ve abidik gubidik takım isimleri ile yıllardır karşımıza çıkan Konami, bu yıl büyük bir karar almış ve PES 2020’nin adını eFootball PES 20 olarak değiştirmişti.

PES serisinin adı eFootball PES olarak güncellendi

Bu isim değişikliğinin neden yapıldığı oyunun duyurulduğu zaman açıklanmamıştı. Bugün ise Konami, kafada oluşan soru işaretlerini gidermek için açıklama yaptı. Konami cephesi, e-spor’a bu yıl ağırlık vermek istediklerini bu yüzden oyunun adına eFootball’ı eklediğini belirtti. Biz bu isim değişikliğinin e-spor tutkunlarını etkileyeceğini maalesef ki düşünmüyoruz.

Pro Evolution Soccer 2020 PC için Steam’da 199 TL fiyat etiketine sahip. Pro Evolution Soccer 2020 Legend Edition sürümü ise 299 TL. Xbox One’da ise Pro Evolution Soccer 2020 Standart sürüm 345 TL, Legend Edition sürümü ise 497 TL fiyata sahip.

PlayStation 4’te ise Pro Evolution Soccer 2020 tam 409 TL Legend Edition sürümü ise 589 TL fiyat ile oyuncularla buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
PES eFootball PES

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