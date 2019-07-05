PES serisinin adı eFootball PES olarak güncellendi

Bu isim değişikliğinin neden yapıldığı oyunun duyurulduğu zaman açıklanmamıştı. Bugün ise Konami, kafada oluşan soru işaretlerini gidermek için açıklama yaptı. Konami cephesi, e-spor’a bu yıl ağırlık vermek istediklerini bu yüzden oyunun adına eFootball’ı eklediğini belirtti. Biz bu isim değişikliğinin e-spor tutkunlarını etkileyeceğini maalesef ki düşünmüyoruz.
Pro Evolution Soccer 2020 PC için Steam’da 199 TL fiyat etiketine sahip. Pro Evolution Soccer 2020 Legend Edition sürümü ise 299 TL. Xbox One’da ise Pro Evolution Soccer 2020 Standart sürüm 345 TL, Legend Edition sürümü ise 497 TL fiyata sahip.
PlayStation 4’te ise Pro Evolution Soccer 2020 tam 409 TL Legend Edition sürümü ise 589 TL fiyat ile oyuncularla buluşacak.
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