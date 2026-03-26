Pestisit alarmı! En yüksek kalıntıya sahip sebze ve meyveler açıklandı: Zirvedeki ürün şaşırttı

Gıda güvenliği tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok tartışılan konuların başında geliyor. Özellikle sebze ve meyvelerde bulunan pestisit kalıntıları, tüketicilerin en büyük endişelerinden biri haline gelmiş durumda. Environmental Working Group (EWG) tarafından yapılan araştırmada, kansere neden olan tarım ilacı pestisit kalıntısı tespit edilen 15 sebze ve meyve açıklandı.

Gökçen Kökden

ABD merkezli çevre sağlığı kuruluşu Environmental Working Group (EWG), her yıl yayımladığı raporla en fazla ve en az pestisit kalıntısı bulunan ürünleri açıklıyor. “Dirty Dozen” ve “Clean Fifteen” olarak bilinen bu liste, bu yıl da dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

ZİRVEDEKİ SÜRPRİZ: EN FAZLA PESTİSİT ISPANAKTA

Araştırmaya göre, en yüksek pestisit kalıntısı ıspanakta tespit edildi. Özellikle yapraklı sebzelerin pestisit tutma oranının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Listede öne çıkan diğer ürünler ise şöyle sıralandı:

Lahana ve kara lahana
Hardal yeşillikleri
Çilek
Üzüm
Nektarin
Şeftali
Kiraz
Elma
Böğürtlen
Armut
Patates
Yaban mersini
Taze fasulye
Dolmalık ve acı biber

Uzmanlara göre bu ürünler, tüketilmeden önce mutlaka iyi yıkanmalı ve mümkünse kabukları soyularak tüketilmeli.

EN TEMİZ LİSTEDE İSE ZİRVEDE ANANAS VAR

EWG’nin "Temiz 15" listesinde ise pestisit kalıntısı en düşük olan sebze ve meyveler yer aldı. Listenin ilk sırasında ananas bulunuyor. Kalın kabuğu sayesinde pestisitlerin meyvenin içine geçme ihtimali oldukça düşük.

En temiz ürünler ise şöyle:

Ananas
Tatlı mısır
Avokado
Papaya
Soğan
Bezelye
Kuşkonmaz
Lahana
Karnabahar
Karpuz
Mango
Muz
Havuç
Mantar
Kivi

NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Pestisitler, tarımda zararlılarla mücadele için kullanılıyor. Ancak bu kimyasalların uzun vadede sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle uzmanlar:

Sebze ve meyvelerin bol suyla yıkanmasını
Mümkünse sirkeli suda bekletilmesini
Mevsiminde tüketim yapılmasını öneriyor.

