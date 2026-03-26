Pestisit alarmı! En yüksek kalıntıya sahip sebze ve meyveler açıklandı: Zirvedeki ürün şaşırttı

ABD merkezli çevre sağlığı kuruluşu Environmental Working Group (EWG), her yıl yayımladığı raporla en fazla ve en az pestisit kalıntısı bulunan ürünleri açıklıyor. “Dirty Dozen” ve “Clean Fifteen” olarak bilinen bu liste, bu yıl da dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

ZİRVEDEKİ SÜRPRİZ: EN FAZLA PESTİSİT ISPANAKTA

Araştırmaya göre, en yüksek pestisit kalıntısı ıspanakta tespit edildi. Özellikle yapraklı sebzelerin pestisit tutma oranının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Listede öne çıkan diğer ürünler ise şöyle sıralandı:

Lahana ve kara lahana

Hardal yeşillikleri

Çilek

Üzüm

Nektarin

Şeftali

Kiraz

Elma

Böğürtlen

Armut

Patates

Yaban mersini

Taze fasulye

Dolmalık ve acı biber

Uzmanlara göre bu ürünler, tüketilmeden önce mutlaka iyi yıkanmalı ve mümkünse kabukları soyularak tüketilmeli.

EN TEMİZ LİSTEDE İSE ZİRVEDE ANANAS VAR

EWG’nin "Temiz 15" listesinde ise pestisit kalıntısı en düşük olan sebze ve meyveler yer aldı. Listenin ilk sırasında ananas bulunuyor. Kalın kabuğu sayesinde pestisitlerin meyvenin içine geçme ihtimali oldukça düşük.

En temiz ürünler ise şöyle:

Ananas

Tatlı mısır

Avokado

Papaya

Soğan

Bezelye

Kuşkonmaz

Lahana

Karnabahar

Karpuz

Mango

Muz

Havuç

Mantar

Kivi

NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Pestisitler, tarımda zararlılarla mücadele için kullanılıyor. Ancak bu kimyasalların uzun vadede sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle uzmanlar:

Sebze ve meyvelerin bol suyla yıkanmasını

Mümkünse sirkeli suda bekletilmesini

Mevsiminde tüketim yapılmasını öneriyor.