Pesto soslu makarna tarifi: Pesto soslu makarna nasıl yapılır?

Pesto soslu makarna tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. İsterseniz servis ederken üzerine çam fıstığı ya da bir iki dal fesleğen de serpiştirebilirsiniz. Malzeme miktarlarını artırarak daha fazla kişi için de hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER Yarım paket yassı biçimde spagetti

1 çay bardağı pesto sos

2 kaşık zeytinyağı

1 çay bardağı krema

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber