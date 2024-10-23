Pesto soslu makarna tarifi: Pesto soslu makarna nasıl yapılır?

İtalyan mutfağının meşhur makarnası, aynı mutfağın eşsiz soslarından biri ile bu tarifte buluşuyor. Pesto soslu makarna tarifini aşağıda verilen tarif aşamalarını ve malzemeleri kullanarak yapabilirsiniz. Üstelik sadece birkaç dakika içinde hazır.
Pesto soslu makarna tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. İsterseniz servis ederken üzerine çam fıstığı ya da bir iki dal fesleğen de serpiştirebilirsiniz. Malzeme miktarlarını artırarak daha fazla kişi için de hazırlayabilirsiniz.
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