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Pesto soslu makarna tarifi: Pesto soslu makarna nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.10.2024 20:56
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İtalyan mutfağının meşhur makarnası, aynı mutfağın eşsiz soslarından biri ile bu tarifte buluşuyor. Pesto soslu makarna tarifini aşağıda verilen tarif aşamalarını ve malzemeleri kullanarak yapabilirsiniz. Üstelik sadece birkaç dakika içinde hazır.

Pesto soslu makarna tarifi: Pesto soslu makarna nasıl yapılır?
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Kaç porsiyon 4
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 260kal

Pesto soslu makarna tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. İsterseniz servis ederken üzerine çam fıstığı ya da bir iki dal fesleğen de serpiştirebilirsiniz. Malzeme miktarlarını artırarak daha fazla kişi için de hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER

  • Yarım paket yassı biçimde spagetti
  • 1 çay bardağı pesto sos
  • 2 kaşık zeytinyağı
  • 1 çay bardağı krema
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber

TARİF

  • Makarnaları haşlayın ve süzün.
  • Bir tavada zeytinyağını ısıtın.
  • Pesto sosu ekleyip karıştırın.
  • Kremayı ekleyin ve karıştırın.
  • Makarnayı da ekleyip karıştırın ve ocağı kapatın.
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Anahtar Kelimeler:
makarna
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