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Petek Dinçöz estetiğin dozunu kaçırdı! Son halini gören şaşıp kaldı!

04.11.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran güzel şarkıcı Petek Dinçöz, son haliyle şaşırttı. Şimdilerde bir güzellik merkezi işleten Dinçöz, estetikle bambaşka birine dönüştü.

Petek Dinçöz estetiğin dozunu kaçırdı! Son halini gören şaşıp kaldı!

'Arım Balım Peteğim' şarkısıyla bir dönem fırtınalar estiren ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, estetikle tanınmaz hale geldi. Sosyal medyada epey aktif olan yıldıza, takipçileri ''Sen ne kadar değişmişsin'' ve ''Eski Petek daha güzeldi'' gibi yorumlar yapıldı. İşte Petek Dinçöz'ün son hali:

Petek Dinçöz estetiğin dozunu kaçırdı! Son halini gören şaşıp kaldı!

Petek Dinçöz estetiğin dozunu kaçırdı! Son halini gören şaşıp kaldı!

Petek Dinçöz estetiğin dozunu kaçırdı! Son halini gören şaşıp kaldı!

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Petek Dinçöz, sık sık kendi işlettiği güzellik merkezinin reklamını yapıyor.

Petek Dinçöz estetiğin dozunu kaçırdı! Son halini gören şaşıp kaldı!

Gerçek adı Didem Ezgü olan Dinçöz, 2008-2010 yılları arasında Can Tanrıyar ile evli kalmıştı.

Petek Dinçöz estetiğin dozunu kaçırdı! Son halini gören şaşıp kaldı!

Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile dünyaevine girdi. Dinçöz'ün bu evlilikten, İrfan Aslan adında bir oğlu oldu.

Petek Dinçöz estetiğin dozunu kaçırdı! Son halini gören şaşıp kaldı!


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Petek Dinçöz
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