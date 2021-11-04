Petek Dinçöz estetiğin dozunu kaçırdı! Son halini gören şaşıp kaldı!

'Arım Balım Peteğim' şarkısıyla bir dönem fırtınalar estiren ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, estetikle tanınmaz hale geldi. Sosyal medyada epey aktif olan yıldıza, takipçileri ''Sen ne kadar değişmişsin'' ve ''Eski Petek daha güzeldi'' gibi yorumlar yapıldı. İşte Petek Dinçöz'ün son hali:

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Petek Dinçöz, sık sık kendi işlettiği güzellik merkezinin reklamını yapıyor.

Gerçek adı Didem Ezgü olan Dinçöz, 2008-2010 yılları arasında Can Tanrıyar ile evli kalmıştı.

Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile dünyaevine girdi. Dinçöz'ün bu evlilikten, İrfan Aslan adında bir oğlu oldu.



