Peugeot, yeni 508 SW’u tanıttı

İlhamını “Shooting Brake” tasarım yaklaşımından alan yeni Peugeot 508 SW, son derece rekabetçi D segmenti station wagon pazarının kurallarını yeniden yazıyor. Sedan versiyondan transfer edilen çerçevesiz camların ve kapıların katkısıyla ortaya çıkan zarif ve atletik görünümüyle yeni Peugeot 508 SW heyecan uyandıran çarpıcı bir görünüm sergiliyor. Geniş yaşam alanı ve fonksiyonel bagajıyla yeni Peugeot 508 SW, atletik zarafetini pratik bir yapıyla birlikte sunuyor. Yeni Peugeot 508 SW, mükemmel direksiyon ve süspansiyon sistemiyle, markanın DNA’sına da sadık kalarak üstün sürüş özellikleri sergiliyor.

Yeni Peugeot 508 SW, sunduğu son nesil Peugeot i-Cockpit ile ileri teknoloji, çekici ve son derece zarif bir deneyim vaat ediyor. En güncel sürüş destek sistemleriyle donatılan yeni Peugeot 508 SW böylece yeni EuroNCAP gereksinimlerini karşılıyor ve yüksek güvenlik seviyesiyle dikkat çekiyor. Versiyona bağlı olarak sunulan Gece Görüş Sistemi (kendi segmentinde rakipsiz) ve Şerit Takip Sistemi ile birlikte çalışan Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, otonom sürüşe giden yolda önemli bir adım oluşturuyor.