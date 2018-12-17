Peygamberim diyor, 30 euro alıyor

Kendisini peygamber olarak adlandıran Mackenson Dorilas’a ülkede çok sayıda kişi saygı duyuyor ve ondan medet umuyor.

Mackenson Dorilas’ın iddialarını araştırmak isteyen France 24 televizyonu, Haiti’ye gitti.

Haiti’deki iç karışıklık sebebiyle röportaj teklifini geri çeviren Mackenson, gazetecilerle mesajlaşarak iletişim kurmayı tercih ediyor.

Mackenson genç bir çiftin kendisine kötü ruhtan arınma şikayeti için başvurduğunu, çiftin çocuklarının lanetlendiğini tespit ettiğini ve iki gün sonra çocuğun yaşamını yitirdiğini söylüyor.

Ölüleri canlandırabildiğini öne süren Mackenson, çocuğun doğal olarak öldüğünü ve bu sebeple onu yaşama geri getiremediğini belirtiyor.

Mackenson yalnızca doğaüstü nedenlerle yaşamını yitirenleri tekrar canlandırabileceğini ifade ediyor.

Mackenson ile acil olarak görüşmek ve ondan çare bulmak isteyen kişilerden yaklaşık 30 euro ücret alınıyor.

Mackenson’ın 90 bin takipçili bir Facebook hesabı da bulunuyor.

Ayinlerini canlı olarak Facebook’tan yayınlayan 32 yaşındaki Mackenson, 15 yaşında tanrının kendisini peygamber olarak seçtiğini öne sürüyor.

