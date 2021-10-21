Çöpe atmaya son! Ekmek ve peynirin küflenmesini önlemenin yolları

Sizler de ekmek ve peynirlerinizde küf sorunu yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Her evde bolca tüketilen bu iki ürünü kısa sürede bitirmediğiniz zaman maalesef çöpe gidebiliyor. Ancak birkaç küçük ipucu sayesinde yiyeceklerinizin ziyan olmasını engelleyebilirsiniz. İşte ekmek ve peynirlerin küflenmesini önleyecek ipuçları...
Tüm besinlerde olduğu gibi ekmeğin içerisinde de su var. Bu nedenle ekmeğin saklandığı ortam nemli olmasa bile ekmekten çıkan buhar ortama nem salabilir. Bu da küflenmeye neden olabilir. Dolayısıyla ekmeklerin ağzı kapalı poşet gibi hava almayan yerlerde saklanmaması gerekir. Ayrıca ekmeğin üzeri bir bezle örtülürse nemden korunmuş olur.
Küfler belirli sıcaklıklarda üreyemez. Bu nedenle buzdolabında saklanan ekmeklerin küflenme süreleri daha uzun sürer. Eğer ekmeği bir beze sarıp buzdolabında muhafaza ederseniz daha uzun süre küften koruyabilirsiniz. Aynı şekilde satın alınan peynirin de hemen buzdolabına konulması gerekiyor.
Her derde deva olan sirke, küf oluşumunu engellemek için de oldukça etkin bir madde. Ekmekleri sakladığınız kutunun içini sirkeli su ile ıslattığınız bir bezle belirli aralıklarda silin. Bu şekilde temiz kutularda saklanan ekmeklerde küf oluşumu engellenmiş olacak.
Peynir ambalajları tüketilecek ana kadar kapalı tutulmalı.
Salamura içinde bekletilen peynirlerin suyu azaldığında tuzlu su ile takviye yapılmalı.
Kaşar gibi kur peynirler açıldıktan sonra havlu kağıda sarılmalı ve streç filmle kaplanmalı.
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