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Çöpe atmaya son! Ekmek ve peynirin küflenmesini önlemenin yolları

21.10.2021 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmek ve peynir, Türk kahvaltı kültürünün olmazsa olmazlarından. Her mutfak alışverişinde mutlaka poşetlere giren bu iki ürünü uzun süre muhafaza edebilmek ise çok da kolay değil. Ekmek ve peynirler kısa sürede tüketilmediğinde küflenebiliyor. Neyse ki bu durumun önüne geçmek mümkün. Ekmek ve peynirlerinizin küflenmesini önleyecek ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Çöpe atmaya son! Ekmek ve peynirin küflenmesini önlemenin yolları

Sizler de ekmek ve peynirlerinizde küf sorunu yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Her evde bolca tüketilen bu iki ürünü kısa sürede bitirmediğiniz zaman maalesef çöpe gidebiliyor. Ancak birkaç küçük ipucu sayesinde yiyeceklerinizin ziyan olmasını engelleyebilirsiniz. İşte ekmek ve peynirlerin küflenmesini önleyecek ipuçları...

NEMDEN KORUYUN

  • Tüm besinlerde olduğu gibi ekmeğin içerisinde de su var. Bu nedenle ekmeğin saklandığı ortam nemli olmasa bile ekmekten çıkan buhar ortama nem salabilir. Bu da küflenmeye neden olabilir. Dolayısıyla ekmeklerin ağzı kapalı poşet gibi hava almayan yerlerde saklanmaması gerekir. Ayrıca ekmeğin üzeri bir bezle örtülürse nemden korunmuş olur.

  • Nemden korumak için ekmek saklama kutuları içerisine nemi emme özelliği olan tuz konabilir. Küçük bir kabın içerisine tuz ve karbonat koyarak ekmek kutusuna yerleştirin. Bu sayede ortam nemden korunur.

BUZDOLABINDA SAKLAYIN

  • Küfler belirli sıcaklıklarda üreyemez. Bu nedenle buzdolabında saklanan ekmeklerin küflenme süreleri daha uzun sürer. Eğer ekmeği bir beze sarıp buzdolabında muhafaza ederseniz daha uzun süre küften koruyabilirsiniz. Aynı şekilde satın alınan peynirin de hemen buzdolabına konulması gerekiyor.

  • Ekmekleri saklamak için buzdolabının dondurucu bölmesini de kullanabilirsiniz. Bunun için ekmekleri dilimleyerek buzdolabı poşetlerine yerleştirin. Poşetin içindeki havayı alıp ağzını sıkıca bağlayın. Bu şekilde dondurucuya koyduğunuz ekmekler uzun süre korunur.

ON PARMAĞINDA ON MARİFET SİRKE!

  • Her derde deva olan sirke, küf oluşumunu engellemek için de oldukça etkin bir madde. Ekmekleri sakladığınız kutunun içini sirkeli su ile ıslattığınız bir bezle belirli aralıklarda silin. Bu şekilde temiz kutularda saklanan ekmeklerde küf oluşumu engellenmiş olacak.

  • Aynı şekilde peynir kaplarınızı da sirkeli su ile yıkayabilirsiniz.

PEYNİRİN KÜFLENMESİ NASIL ÖNLENİR?

  • Peynir ambalajları tüketilecek ana kadar kapalı tutulmalı.

  • Salamura içinde bekletilen peynirlerin suyu azaldığında tuzlu su ile takviye yapılmalı.

  • Kaşar gibi kur peynirler açıldıktan sonra havlu kağıda sarılmalı ve streç filmle kaplanmalı.

  • Bir diğer yöntem ise peynirin kenarına tereyağı sürüp bu şekilde muhafaza etmek.
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