Çöpe atmaya son! Ekmek ve peynirin küflenmesini önlemenin yolları

Tüm besinlerde olduğu gibi ekmeğin içerisinde de su var. Bu nedenle ekmeğin saklandığı ortam nemli olmasa bile ekmekten çıkan buhar ortama nem salabilir. Bu da küflenmeye neden olabilir. Dolayısıyla ekmeklerin ağzı kapalı poşet gibi hava almayan yerlerde saklanmaması gerekir. Ayrıca ekmeğin üzeri bir bezle örtülürse nemden korunmuş olur.