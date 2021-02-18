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PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

18.02.2021 19:33 | Son Güncelleme:
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PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Fenerbahçe Kulübüne 24 bin lira para cezası verdiği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübüne para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşma sonrasında futbolcularının kulüp televizyonuna takım otobüsünün bulunduğu park alanında röportaj vermelerinden dolayı, sarı-lacivertlilere talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Öte yandan kurulun, MKE Ankaragücü oyuncusu Michal Pazdan'a, Hes kablo Kayserispor maçında rakip takım oyuncusuna ciddi faulü gerekçesiyle 2 resmi müsabakadan men cezası uyguladığı aktarıldı.

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