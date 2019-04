PFDK, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin cezalarını açıkladı

İki kulübe de çirkin ve kötü tezahürattan ötürü para cezalarının kesildiği duyuruldu. TFF'den şu açıklama yapıldı:

1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 14.04.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, MİGROS TRİBÜN A, B, C, D, E, I, J, K, L, M, MARATON ÜST A, B, C, D, E, F, G, H, I, FENERIUM ALT AVİS A, B, C, D, E, F, G, H, I blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,