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Phillip Cocu'yu Real Betis'e yazdılar

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 12.05.2019 16:59 | Son Güncelleme

Aldığı kötü sonuçlar sonrası Fenerbahçe'de görevine son verilen Phillip Cocu'nun önümüzdeki sezon La Liga ekiplerinden Real Betis'in teknik direktörlüğüne getirilebileceği duyuruldu.

Phillip Cocu'yu Real Betis'e yazdılar

Sezona Fenerbahçe'de başlayan ve 10. haftada alınan 3-1'lik Ankaragücü yenilgisi sonrası görevine son verilen Phillip Cocu'yla ilgili İspanyol basınından gündem yaratan bir iddia geldi. Hollandalı hocanın önümüzdeki yaz La Liga ekiplerinden Real Betis'in teknik direktörlüğüne getirilebileceği duyuruldu.

İspanya'da yayın yapan Radio Marca, Endülüs ekibinin iki sezondur takımı çalıştırmakta olan Quique Setien'in görevine son vermeye hazırlandığını öne sürerken 60 yaşındaki teknik adamın yerine geçecek isminse Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Phillip Cocu olabileceğini duyurdu.

Haberde Betis'in sportif direktörü Lorenzo Serra Ferrer'in Barcelona'dan eski öğrencisi olan Cocu'yla sürekli temas hâlinde olduğu ve Hollandalı hocayı takımın başına getirmek istediği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Phillip Cocu Real Betis Fenerbahçe

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