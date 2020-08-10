Phoebe Price bu defa siyahlar içinde

Koronavirüsten dolayı Amerika en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler arasında!

Sürekli markete giderken ya da köpeğini gezdirirken, cüretkar kıyafetiyle objektiflere yakalanan Phoebe Price, bu defa da siyahlar içinde görüntülendi.

Giydiği iddialı elbiseler ve ilginç pozlarıyla sık sık haber olan Phoebe Price, bu sefer siyah bikinisinin üzerine giydiği transparan tuniği ile objektiflere kendine has pozlarından verdi.

Sokağa her çıktığında olay olan ünlü isim kameraları görünce garip hareketler sergilemesiyle sık sık sosyal medyada dalga konusu oluyor.



PHOEBE PRICE KİMDİR?

Phoebe Price, 1972 Alabama doğumlu.Babası 1990 yılında hayata veda etti, annesi ise bugün 80'li yaşlarının ortalarında. Kullanılmış otomobil alım satımı yapan bir ağabeyi, eğitim sektöründe çalışan kendisinden büyük bir kız kardeşi var. Yani tüm ailesi sıradan bir hayat sürüyor. Phoebe hariç!

Babasının ölümünden sonra eğlence dünyasına adım atmaya karar verip annesi Flora Mae ile birlikte Hollywood'un Yolunu tuttu Ploebe Price. Aslında ne oyunculuk ne modellik ne de şarkıcılık konusunda bir yeteneği yoktu.