HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gizli toplantı iddiası! İsrail'de Netanyahu için 'tutuklama' gerginliği

Gizli toplantı iddiası! İsrail'de Netanyahu için 'tutuklama' gerginliği

25.04.2024 06:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail medyası; Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması olasılığını değerlendirdiğini yazdı.

Gizli toplantı iddiası! İsrail'de Netanyahu için 'tutuklama' gerginliği

İsrail medyasına göre hükümet, Netanyahu da dahil olmak üzere 3 ismin uluslararası tutuklama emri çıkarılması ihtimalini görüşüyor. İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberinde, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde, "İsrail'de üst düzey yetkililere karşı gelecek günlerde uluslararası tutuklama emri çıkarılması ihtimaline ilişkin gizli bir görüşmenin" yapıldığı belirtildi.

"İHTİMAL VAR"

Haberde, "İsrail'de üst düzey yetkililerin edindiği bilgilere göre, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), Netanyahu, Gallant ve Halevi hakkında tutuklama emri çıkarma ihtimali var" ifadesi kullanıldı.

Görüşmede, UAD'nin uluslararası tutuklama emri çıkarması durumunda, İsrail'in aralarında "UAD'nin kararına karşı uluslararası düzeyde siyasi kampanya başlatılması" da dahil olmak üzere bir dizi "acil önlem alınmasını" onayladığı kaydedildi.

NETANYAHU MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞECEK

Haberde, Netanyahu'nun UAD'nin muhtemel kararını engellemek için Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'dan mevkidaşlarıyla görüşeceği aktarıldı.

Bu bağlamda, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Mike Herzog'un, ABD Kongresi ve ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle temaslarda bulunacağı kaydedildi.

"PUTİN'E UYGULANAN TEDBİRLERİ AKLA GETİRDİ"

Haberde, ismi açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkililerin, UAD'nin söz konusu kararı alması durumunda, Ukrayna savaşı sebebiyle "Rusya'ya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik uygulanan tedbirleri akla getiriyor" dediği ifade edildi.

İsrailli yetkililerin, uluslararası tutuklama kararlarının, alt seviyedeki askerler hakkında değil "politika yapanlar hakkında" çıkmasını beklediğini belirtti.

Haberde, Siyasi ve Güvenlik Bakanlar Konseyi'nin, UAD'nin alması muhtemel kararı görüşmek üzere yarın toplanmasına karar verildiği kaydedildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin 19 Nisan'daki haberinde, UAD'nin Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlediği gerekçesiyle Netanyahu ve İsrailli üst düzey yetkililer hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma üzerinde çalıştığı duyurulmuştu.

(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İranlı rapçi Tomac Salihi'ye idam kararı!İranlı rapçi Tomac Salihi'ye idam kararı!
Küçükçekmece'de silahlı saldırı! Yaralılar var Küçükçekmece'de silahlı saldırı! Yaralılar var
THY'nin 25 Nisan'da yapılacak bazı Fransa seferleri iptal edildi!THY'nin 25 Nisan'da yapılacak bazı Fransa seferleri iptal edildi!
Anahtar Kelimeler:
İsrail netanyahu
En Çok Okunan Haberler
İranlı rapçi Tomac Salihi'ye idam kararı!

İranlı rapçi Tomac Salihi'ye idam kararı!

Çöl tozu tüm yurdu etkisi altına aldı! Uzman isim nedenini açıkladı

Çöl tozu tüm yurdu etkisi altına aldı! Uzman isim nedenini açıkladı

Şevket Çoruh, 'Arka Sokaklar' dizisine geri dönüyor! "Ben Garip'in hissedip dışarı fırladığı yerde kahroldum"

Şevket Çoruh, 'Arka Sokaklar' dizisine geri dönüyor! "Ben Garip'in hissedip dışarı fırladığı yerde kahroldum"

Samet Akaydın'dan büyük hata! Terim'i şampiyonluktan etmiş olabilir

Samet Akaydın'dan büyük hata! Terim'i şampiyonluktan etmiş olabilir

Meclis bahçesinde gergin anlar! O sözler ortalığı karıştırdı

Meclis bahçesinde gergin anlar! O sözler ortalığı karıştırdı

6 gündür haber alınamıyordu! Ekipler 4. kattaki eve balkondan girdi! Uyuduğu ortaya çıktı

6 gündür haber alınamıyordu! Ekipler 4. kattaki eve balkondan girdi! Uyuduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kullananların övgüler yağdırdığı Columbia ayakkabı indirimde

Kullananların övgüler yağdırdığı Columbia ayakkabı indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.