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Phoebe Price köpeğini böyle gezdirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 10:22 | Son Güncelleme

Covid-19'un etkisinin yoğun şekilde devam ettiği Amerika'da sık sık market alışverişi yaparken görüntülenen oyuncu Phoebe Price, bu sefer de köpeğini gezdirirken giydiği göğüslerini açıkta bırakan kıyafeti ile objektiflere poz verdi.

Phoebe Price köpeğini böyle gezdirdi

Koronavirüsten dolayı Amerika en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler arasında!

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Sürekli markete giderken ya da köpeğini gezdirirken, cüretkar kıyafetiyle objektiflere yakalanan Phoebe Price, bu defa da göğüslerini açıkta bıraktı.

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Giydiği iddialı elbiseler ve ilginç pozlarıyla sık sık haber olan Phoebe Price, bu sefer göğüs dekolteli tulumuyla kendine has pozlarını verdi.

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Sokağa her çıktığında olay olan ünlü isim kameraları görünce garip hareketler sergilemesiyle sık sık sosyal medyada dalga konusu oluyor.

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